Facebook quiere empezar a emitir contenido televisivo a través de la red social

Todo parece indicar que en Facebook están muy interesados en sumergirse de lleno en el negocio de la producción de contenido. En concreto, la red social estaría planeando la puesta en marcha de programas y series de calidad televisiva a través de Facebook. Al menos, esto es lo que afirman desde la prestigiosa publicación Wall Street Journal, donde indican que la compañía ya tendría varias series planificadas.

En concreto, la red social parece estar interesada en la creación de contenido que llame la atención de audiencias de entre 17 y 30 años. Para conseguirlo, en Facebook destinarían un presupuesto en alrededor de 3 millones de dólares para producir episodios de unos 30 minutos de duración. Para hacernos una idea, se trata de cifras similares a los costes de series como Breaking Bad o las primeras temporadas de The Big Bang Theory.

Según la fuente, Facebook ya habría atado todos los cabos de tres programas distintos: un drama denominado Strangers, una comedia protagonizada por Nicole Byer y una especie de programa de juegos. Además, la red social estaría trabajando con compañías como Buzzfeed con el objetivo de producir también contenidos cortos (menos de 10 minutos).

Sin duda, se trata de una noticia de lo más interesantes para los usuarios de Facebook. Además, pone de manifiesto el interés de la red social en competir con plataformas como Netflix y YouTube. No se trata de la primera compañía interesada en este sector: recordemos que Apple ha apostado recientemente por la emisión de un programa de televisión en Apple Music llamado Planets of the Apps.

Fuente: WSJ.