6 tácticas de precio de competencia inteligente para compañías de comercio electrónico

La fijación competitiva de los precios en el comercio electrónico no se trata solo de igualar los precios o ponerse por debajo de los precios de la competencia.

Mediante el uso de la tecnología de inteligencia competitiva adecuada, las empresas de comercio electrónico pueden ir mucho más allá y fijar los precios de forma competitiva de una manera más analítica y rentable. Te mostraré cómo puedes hacerlo concentrándote en algunos escenarios empresariales a menudo descuidados que se presentan en el comercio electrónico.

Hoy comparto 6 casos de negocios que demuestran que las empresas de comercio electrónico de cualquier tamaño pueden enfrentar y superar a su competencia con tácticas competitivas de precios. No tendrás que socavar los precios ni regalar tus márgenes de ganancia. Te enseñaré cómo actuar de forma inteligente y rápida apoyándote en tecnologías automatizadas de monitoreo de precios de la competencia.

1- Sigue siendo competitivo pero rentable

Ninguna compañía de comercio electrónico puede sobrevivir ignorando los costos y enfocándose únicamente en la competencia. Para toda compañía de comercio electrónico, la fijación competitiva de los precios y los costos del producto son fuerzas en conflicto que impactan los precios del producto. La rentabilidad debería ser una meta para las compañías de comercio electrónico de cualquier tamaño, y para alcanzarla, las compañías de comercio electrónico siempre deberían tener un ojo en sus costos. Esto es especialmente cierto cuando estás ajustando los precios de forma competitiva contra los competidores.

En lugar de ir por debajo de los precios de la competencia en todas las ocasiones – sin importar el costo – las empresas de comercio electrónico deben analizar sus costos para lograr una competitividad duradera y sostenible.

Cuando tus precios no son competitivos en comparación con el promedio del mercado, puedes arreglarlo no solo reduciendo el precio, sino lo más importante, tratando de averiguar formas de reducir los costos más arriba en la cadena. Solo una vez que hayas reducido tus propios costos puedes ofrecer descuentos adicionales o precios más bajos para los clientes.

2 – Nunca subestimes tus productos e identifica activamente las oportunidades de incrementar el precio

Incluso si puedes ofrecer tus productos a un precio muy competitivo en comparación con tus competidores, tus precios podrían ser demasiado competitivos.

Tus bajos precios atraerán la atención del comprador, lo que traerá a clientes potenciales. Pero, ¿qué tan bajo vas entonces? Si el agente del cliente estaba buscando el mejor trato en línea, ¿por qué no fijar el precio de tu producto en el máximo de los mínimos? En otras palabras, considera aumentar tu precio hasta que esté casi al precio del segundo competidor más barato, pero sigue estando por debajo.

En motores de comparación de compras, y en las mentes de los compradores electrónicos, estos aumentos de precio no representan una diferencia. Sin embargo, traerán un margen de ganancias más amplio que elevará el balance general. Lo mejor de todo, este incremento de precio no le costará nada a tu compañía.

3- Estudia la categoría y la estrategia de precio a nivel de la marca de tu competidor

En la mayoría de los casos, los precios en el comercio electrónico están impulsados por decisiones de nivel de categoría o de marca. Esto puede deberse a operaciones presupuestarias dentro de una empresa, o acuerdos de proveedores en el lugar para marcas específicas, etc. Cuando consideramos este hecho, nos concentramos únicamente en el monitoreo de los precios de los productos de los competidores y los precios de los productos con microgestiones nos parecen algo aburridos.

Con las tecnologías adecuadas, las empresas de comercio electrónico pueden obtener información de los precios de marca y nivel de categoría de sus competidores. La agregación es el método a considerar aquí, es decir, agrupar los productos bajo una determinada marca o categoría conjuntamente, y calcular su rendimiento general de precios para cada sitio. El cálculo de un valor de índice para el nivel agregado (una categoría o marca) te dará una idea acerca de cómo una empresa está realizando la fijación de precios para esa marca en particular y la categoría frente a sus competidores.

Dicho análisis puede revelar qué competidores tienen ventajas significativas en materia de precios en las marcas / categorías y de qué carecen. Las compañías de comercio electrónico pueden actuar sobre esos resultados comparativos y ajustar los niveles de precios basados en la categoría general y las estrategias de gestión de la marca.

4 – Analiza las tendencias históricas de precio de tu competidos para detectar ventas como promociones de fin de semana o ventas rápidas nocturnas

Comprar ocurre principalmente en tiempo presente—es cuestión de “ahora”. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los precios. La mayoría de las compañías tienen estrategias de precios basadas en el tiempo o estrategias de descuento. Algunas tienen campañas públicas para sus ventas de fin de semana, y algunas construyen una base de compradores leales para sus frenesíes de compras nocturnas.

Obtener información sobre estas tendencias y actuar competitivamente al respecto es tan vital como ser competitivo a nivel de producto.

Esto se debe a que estas tendencias o campañas van más allá de ofrecer un descuento simple; se trata de construir una base de clientes leales.

Por lo tanto, las empresas de comercio electrónico también deben supervisar y analizar las tendencias históricas de precios de sus competidores, a la vez que monitorean el seguimiento de los precios reales.

5 – Enfócate en los productos no disponibles de tus competidores

Los precios son importantes, pero solo mientras una empresa pueda entregar el producto.

Los compradores en línea consideran la disponibilidad del producto y los precios al mismo tiempo. Si un producto no está disponible, es probable que el comprador realice la compra en otro lugar. Funciona de manera similar a cómo funciona un producto caro en las mentes de un comprador en línea. No logra captar la atención del comprador y lo obliga a buscar otra opción.

Esto representa una oportunidad para las empresas de comercio electrónico. Puedes considerar las existencias disponibles de tus competidores como una sólida oportunidad para fijar precios.

Cuando la competencia se queda sin existencias de un producto de margen estrecho, esto implica que los compradores no tienen muchas opciones, por lo que su voluntad de pagar más será mayor. Por lo tanto, la empresa de comercio electrónico con ventaja competitiva y existencias obtiene la ventaja potencial en los precios. Con la tecnología adecuada, las empresas pueden obtener información sobre las disponibilidades y precios de sus competidores, y luego implementar esta estrategia, en el campo.

6 – Negocia mejores ofertas con los proveedores usando los datos

Los datos son un arma sólida cuando se trata de negociaciones. Representan una forma muy objetiva de presentar un argumento.

Nadie puede discutir con los datos y los proveedores de compañías de comercio electrónico no son la excepción.

Es común ver que las empresas de comercio electrónico se quejan con sus proveedores sobre los precios que ven en sus competidores para ciertos productos que también incluyen en sus catálogos. El solo hecho de mencionarle esto a tu proveedor no te llevará muy lejos. Pero cuando la negociación se maneja en un formato estructurado con datos claros que demuestran una desventaja afectada por el proveedor para esa empresa de comercio electrónico, las cosas pueden fluir en una dirección diferente. Proporcionar pruebas sólidas puede traer más descuentos o ofertas.

En resumen, puedes actuar con inteligencia y demostrar que sabes realmente lo que está sucediendo entre tus proveedores y tus competidores, y demandar con confianza el mejor trato para ti.

Conclusión

La inteligencia competitiva en la fijación de precios es un análisis multidimensional que no debe ser considerado únicamente como el seguimiento de los precios de los productos frente a los competidores.

A pesar de que tal monitoreo ofrece ventas significativas y un aumento en los beneficios, no debería ser considerado suficiente. Ir más allá mediante la aplicación de las estrategias de fijación de precios mencionadas anteriormente puede ayudar a las empresas de comercio electrónico de todos los tamaños a ser más astutas que sus competidores en el mercado del comercio electrónico altamente competitivo de hoy en día.

Artículo escrito por prisync.com para WWWhatsnew