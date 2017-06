Nokia completa la transición del catálogo de Withings a su propia marca

Nokia adquirió Withings, compañía francesa especializada en productos conectados para el seguimiento de la salud y el deporte, el mes de abril del pasado año al precio de 170 millones de euros. A principios de este año anunció que para este verano, el catálogo de productos de Withings sería transferido a la marca Nokia, haciendo desaparecer a Withings como marca. De esta manera, Nokia ha ido adentrándose en el segmento de los dispositivos de seguimiento de la salud y actividades deportivas de los usuarios.

Pues bien, hoy Nokia acaba de completar la transición de los productos de Withings a su propia marca, lanzando además dos nuevos productos y el reemplazo de la app Withings Health Mate, que ahora pasa a llamarse Nokia Health Mate, con mejoras y nuevas funciones.

Entre los productos que han migrado a la marca Nokia se encuentran el reloj Withings Steel, ahora llamado Nokia Steel, el monitor de actividad deportiva Withings Go, ahora llamado Nokia Go, además de la cámara de vigilancia con sensores de calidad de aire Withings Home, ahora Nokia Home, entre otros. Por su parte Withings Steel HR pasará a ser Nokia Steel HR este próximo otoño. Además, habrá productos del catálogo de Withings que no tendrán continuidad bajo la marca de Nokia.



Con respecto a los dos nuevos lanzamientos, tenemos a la báscula conectada por WiFi llamada Nokia Body, mientras a su vez la báscula original Withings Body pasa a llamarse Body+, y la banda de presión arterial conectada por Bluetooth Nokia BPM+, una versión mejorada de la banda de presión arterial original de Withings.

Por su parte, la app Health Mate ahora, bajo la marca Nokia, mejora la experiencia de navegación, cuenta con programas de bienestar para ocho semanas con contenidos personalizados y dispone de cinco nuevos programas: Sleep Smarter, Better Body, Pregnancy Tracker, Healthy Heart y Leaderboard.

Las compras de los productos ya están disponibles a través de health.nokia.com aunque algunos de ellos se pueden comprar también en otras redes de tiendas.