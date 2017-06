Las mejores campañas de marketing (V)

La tercera semana de junio trae consigo la quinta edición de las mejores campañas de marketing. Por si no has visto las anteriores, aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Investigando en las redes sociales más importantes, nos hemos encontrado con grandes campañas realizadas por buenas agencias especializadas en la creación de propuestas digitales.

Nos topamos con interesantes campañas para todos los gustos. Estas van, desde para amantes del chocolate, hasta para los que desean observar algunos de los momentos de la segunda guerra mundial, pero, desde otro punto de vista muy a la moda.

Black Panther Teaser Trailer, de Marvel

¿Quién no ha visto algún título presentado por Marvel? Sin duda alguna, una de las más afamadas compañías en la edición y producción de contenido audiovisual llevada de la mano por Disney.

El equipo de marketing de la marca ha sabido aprovechar muy bien el entretiempo del cuarto juego de las finales de la NBA, un partido atractivo que tenía como rivales a Golden State Warriors contra los Cleveland Cavaliers. En él, se presentó un avance de la nueva película Black Panther, llegando a obtener toda la atención de los espectadores.

Por si lo anterior fuera poco, el día sábado 9 del presente mes se montó ese mismo avance en Facebook, YouTube y Twitter; los resultados del mismo fueron espectaculares a favor de la marca. En menos de 3 días, la campaña promocional en Facebook obtuvo más de 32 millones de reproducciones, 40.000 like, 30.000 veces compartido y 3.500 comentarios. En YouTube, alcanzó los 19 millones de visualizaciones, 420.000 like y 40.000 comentarios; mientras que en Twitter, fueron superados los 148.000 like y los 100.000 retweets.

Sesame Street: Orange is the New Snack (Orange is the New Black Parody), de Plaza Sésamo

¡Si se explota la buena creatividad en una campaña se obtiene todo!, y eso lo demuestra Plaza Sésamo con un nuevo vídeo promocional para lograr la mayor captación del público posible. Si unimos una serie reconocida de Netflix con un poco de comedia y buenas ideas, el resultado seguramente será un comercial con gran viralidad en la red. En esta ocasión, podemos ver como una serie se aprovecha de otra para emitir una increíble parodia para su beneficio.

Recreando ciertos escenarios de la serie de Netflix, Orange is the New Black, Plaza Sésamo emite una estrategia que a cualquiera le causará gracia, aún sin saber inglés, debido a que el contenido del vídeo presenta a varios personajes de la serie realizando comentarios alusivos a los realizados en el título original. Los números revelan lo viral de la campaña en YouTube: más de 200.000 reproducciones, 230 comentarios y 2.000 like en menos de una semana. En Facebook también se compartió el comercial, llegando a superar los 700 like, 300 veces compartido y los 80 comentarios.

iPad Pro: vídeos promocionales, de Apple

En el punto intermedio encontramos a los de Cupertino con una interesante estrategia digital para promocionar su nuevo producto: el iPad Pro. Con una lista de 14 vídeos, Apple busca seducir a los usuarios que aún no poseen algún dispositivo con su sello. Es por ello, que la compañía ha creado una serie de cortos cómicos para dar a entender un claro mensaje en relación a su nuevo equipo: el iPad Pro lo tiene todo.

En la campaña realizada por la empresa norteamericana, vemos como se hace alusión a algunas de las características más importantes del iPad Pro: su batería, el lápiz que incorpora, Wi-Fi y otras herramientas de gran utilidad. En cifras de YouTube, cada vídeo ha superado las 200.000 visualizaciones; incluso, varios de ellos cuentan con más de 2 millones de reproducciones y 8.000 comentarios.

Soy EVERT, de KPN

La operadora holandesa de telecomunicaciones KPN, ha lanzado una deslumbrante campaña digital en Instagram y YouTube donde da a conocer cómo sería el uso de las redes sociales de un joven vlogger para dar a conocer lo que sucedía durante la segunda guerra mundial. Con el aumento de los vloggers a flor de piel, la compañía holandesa ha decidido hacerse de ese estupendo recurso para recrear lo acontecido en el año 1945. Esta estrategia fue presentada con motivo del Día de los Caídos y el Día de la Liberación.

En los vídeos realizados por la agencia N=5, podemos observar a Evert, un niño que cuenta con un canal personal en YouTube e Instagram. Desde ese medio, el pequeño narra su día a día en una región asediada por los efectos de la guerra. Lo interesante de esta campaña, es que la misma abre la imaginación para pensar si la guerra pudo tomar otro rumbo o destino con el uso del internet y las redes.

La campaña salió en YouTube el pasado 18 de abril. Cada vídeo de Evert muestra una experiencia distinta durante la segunda guerra mundial; son 12 los títulos por reproducir. El primero de ellos, ha superado las 95.000 visualizaciones, 2.500 like y los 250 comentarios en menos de 3 semanas. Desde que se creó el canal, se han suscrito más de 16.000 personas. Por otro lado, el perfil de Evert_45 en Instagram ha superado los 7.400 seguidores, las 95 publicaciones, 500 comentarios y las 40.000 reproducciones en sus vídeos.



Nutella Unica, de Nutella

Para terminar el listado, el gigante italiano del chocolate sigue en su lucha por quedarse con el control de ventas de este afamado líquido en frasco a nivel europeo y mundial. De por sí que Michele Ferrero es una marca pionera en la comercialización de uno de sus principales productos: la Nutella; y eso, le acredita con todas las de la ley para experimentar en la creación de una nueva imagen de presentación.

En su más reciente campaña creada por la agencia Ogilvy Italia, Nutella lanza al mercado 7 millones de etiquetas con estilo único. Estas representaciones, mantiene un grandioso toque artístico y creativo, pues los colores parten de cientos de combinaciones creadas por un algoritmo que integra infinidad de colores y patrones. De esta manera, se aseguraba que cada frasco iba a contener un toque personal para cada usuario.

En el vídeo promocional lanzado el pasado 30 de mayo en YouTube y Facebook, la campaña muestra un gran número de colores para su próxima impresión. En menos de una semana, se ha adjudicado más de 24.500 reproducciones y 65 comentarios en la primera red social; mientras que en Facebook, se han superado las 15.000 visualizaciones, las 100 veces compartido y los 30 comentarios.