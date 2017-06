YouTube anuncia nuevas medidas contra el contenido terrorista en su plataforma

Al igual que Facebook ya anunciase días atrás las medidas que está tomando para combatir el terrorismo en su plataforma en particular y en cooperación con otras compañías tecnológicas y organizaciones para toda Internet en general, ahora es YouTube la que anuncia sus nuevas medidas al respecto.

Para la primera de sus medidas, al igual que Facebook, se recurre a la Inteligencia Artificial para la identificación de contenidos de índole extremista y relacionado con el terrorismo, teniendo especial cuidado al contexto ya que no es lo mismo un reportaje informativo de un medio de comunicación hablando de terrorismo que un vídeo que incita claramente al terrorismo publicado por un usuario individual, según ejemplifica.

Acorde a YouTube, ahora invertirán más recursos de ingeniería para aplicar su más avanzada investigación en el aprendizaje de máquinas para formar nuevos “clasificadores de contenidos” que posibiliten identificar y eliminar con rapidez el contenido extremista.



YouTube es también de la opinión de que la Inteligencia Artificial no es suficiente y también recurre a personas especializadas para entender los matices de los vídeos identificados. A este respecto, señala que ampliará su programa Trusted Flagger añadiendo 50 nuevas ONGs expertas a las 63 organizaciones que ya forman parte del programa, apoyándolas mediante subvenciones operacionales.

Además, también se tomará una línea más dura contra vídeos que, si bien no violan completamente los estándares de la comunidad, sí que incluyen contenido que puedan llegar a incitar al odio religioso de alguna forma. YouTube señala que no los eliminarán pero sí que los ocultará tras una advertencia intersticial y no serán monetizados, recomendados o elegibles para comentarios o anotaciones de usuarios, según expone.

Por último, YouTube aumentará sus esfuerzos contra la radicalización a través de su programa Creators for Change alcanzando a potenciales reclutas del Isis para llevarlos a vídeos anti-terroristas con los que tratar de cambiar su forma de pensar.

Además, YouTube está trabajando con sus colegas como Facebook y Twitter para desarrollar herramientas y técnicas para apoyar los esfuerzos anti-terroristas en Internet. De esta manera, YouTube también se suma a las organizaciones y organismos europeos que quieren más cooperación por parte de las plataformas sociales para que no sea vehículos de organizaciones terroristas para captar nuevos adeptos y fomentar el odio en Internet.