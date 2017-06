Entrevistar candidatos para un puesto de trabajo puede resultar un proceso de lo más laborioso si no contamos con un equipo de profesionales del sector de los recursos humanos. Por esta razón, en muchas ocasiones las pequeñas empresas no consiguen entrevistar al número adecuado de candidatos para cubrir un puesto de trabajo. Hoy os hablamos de Canvas, una plataforma para entrevistar candidatos a una oferta mediante texto.

En general, la herramienta de la que nos hablamos cuenta con bastantes ventajas para las empresas de pequeño tamaño. Tal y como afirman sus creadores, Canva nos permitirá contactar con hasta 10 veces más candidatos por día que siguiendo el proceso tradicional. Además, todas las conversaciones que tengamos se documentarán y archivarán automáticamente, lo que nos permitirá consultarlas con posterioridad.

Por otro lado, la herramienta nos permite tomar todo tipo de notas que el candidato con el que estamos conversando no podrá ver. Y no solo eso, ya que también podemos añadir reacciones privadas para indicar si una contestación determinada nos ha gustado o no. Además de lo anterior, Canvas nos permite entrar archivos y cuenta con un modo de preguntas sugeridas que nos ayudará a entrevistar mejor a nuestro candidato.

Llegados a este punto no podemos negar que se trata de una opción de lo más interesante, sobre todo a la hora de realizar la primera fase de selección de nuestros posibles candidatos. Si os ha llamado la atención, podéis probarla y valorar su utilidad través del siguiente enlace.