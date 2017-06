Quién ha comprado a quién en el mundo de la tecnología

Cada semana aparece alguna noticia relacionada con una gran compra dentro del sector de la tecnología. Que si Microsoft compra Skype, que si Google vende su sección de robótica, que si Facebook compra Whatsapp… son cientos y cientos de adquisiciones que comentamos con frecuencia, a un ritmo tan alto que muchas veces se hace difícil seguir el rastro.

Eso es lo que pretenden evitar en acquiredby.co, quieren impedir que perdamos la pista de quién ha comprado a quién, y para ello han generado una lista de las principales empresas del mundo tecnológico para que podamos consultar lo que han comprado recientemente.

Aunque no se actualiza en tiempo real (la compra realizada hoy por Amazon aún no aparece en su web, aunque también es cierto que no ha comprado ninguna empresa relacionada con el mundo de la tecnología y sí con el de la alimentación), sí tiene datos que se remontan a 2002, cuando ebay compró paypal, por ejemplo.

Es posible filtrar por compañía, por año y por valor, siendo este último especialmente interesante, ya que podemos ver las mayores adquisiciones ya realizadas, lideradas por Yahoo, Linkedin (comprada por Microsoft por más de 26.000 millones de dólares) y otros.

El record lo tiene Dell, que compró EMC por 67.000 millones en 2015, seguido de HP comprando Compaq por 33.600 millones en 2001 y SoftBank comprando ARM por 32.300 millones en 2016. En quinta posición está Facebook, claro, con la compra de Whatsapp por 19.000 millones en 2014.