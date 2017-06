Amazon quiso comprar Slack por 9.000 millones de dólares

Slack es una de las principales plataformas de comunicación usadas hoy en día. Miles de empresas en todo el mundo utilizan sus canales para poner en contacto a miembros de un mismo equipo de trabajo, y su crecimiento es imparable.

Parte del secreto de su éxito está basado en su flexibilidad, en la cantidad de sistemas que pueden integrarse con Slack, haciendo que sea mucho más práctico que Whatsapp, Skype y otras plataformas semejantes del sector de la comunicación.

Sí, Slack es extremadamente relevante en la Internet actual pero… ¿vale 9.000 millones de dólares?. Según Bloomberg eso es lo que Amazon ha estado dispuesta a pagar para hacerse con el proyecto.

El acuerdo no está asegurado, de hecho no hay confirmación oficial por ninguna de las dos empresas, ya que los que dieron la información no han querido ser identificados, pero en dicho medio aseguran que los datos vienen de fuentes fiables.

Slack recaudó 200 millones de dólares en su última ronda de financiación en 2016, valorándola en 3.800 millones de dólares, algo fantástico para una empresa que nació en 2013. Microsoft quiere hacerse con parte del segmento gracias a su nuevo software Team, y cada mes vemos nuevas propuestas que tienen un modelo semejante al de Slack, pero será difícil alcanzarle a estas alturas.

Slack tiene en estos momentos 5 millones de usuarios activos diarios, de los cuales 1,5 millones pagan por usar el servicio. Disfrutan de 150 millones en ingresos anuales recurrentes, pero aún así, no se justifican esos 9.000 millones.

Esperemos que no les pase como a Snapchat, que dejaron pasar la oportunidad y parecen estar cayendo en el pozo del olvido.