Copy Host, extensión para copiar solo el host name de la web que estamos visitando

Seguro que en más de una ocasión has ido a copiar la URL de la web por la que estás navegando y Google Chrome ha añadido el http:// a la dirección. A pesar de que para muchos usuarios puede resultar algo insignificante, son muchos los profesionales que no quieren copiar esa parte y se ven obligados a borrarla manualmente. Hoy os hablamos de Copy Host, una extensión con la que copiar solo el host name del sitio web en el que nos encontramos en ese momento.

Si soléis trabajar copiando y pegando URLs estaréis al tanto de lo incómodo que resulta tratar de copiar una dirección y que Google Chrome incluya el http:// como parte de la URL que tratamos de copiar. Se trata de algo que ralentiza el proceso, ya que a continuación nos vemos obligados a borrar esos caracteres de más. Por ejemplo, a la hora de copiar URLs al terminal para hacer un ping.

En general, el funcionamiento de la extensión es de lo más simple e intuitivo, ya que una vez instalada podemos utilizar los atajos de teclado habituales para copiar pero sabiendo que no copiaremos el inicio de la URL. Es decir, en lugar de https:/www.chrome.google.com obtendremos solamente chrome.google.com sin tener que hacer ningún clic adicional.

Llegados a este punto no podemos negar la utilidad de la herramienta, sobre todo para aquellos que os dediquéis al mundo del desarrollo o cualquier otro trabajo que os obligue a copiar y pegar URLs con frecuencia. Podéis descargarla de forma gratuita a través del siguiente enlace a la Chrome Web Store.