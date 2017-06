Un monopatín eléctrico con Inteligencia artificial

La inteligencia artificial cada vez está más presente en nuestras vidas, y ahora la presentan como parte de un monopatín eléctrico que ya ha superado con creces su meta en kickstarter.

Se trata del XTND, capaz de circular a 45 kilómetros por hora controlado por una inteligencia capaz de adaptarse a nuestro estilo. Es capaz de reconocer nuestro nivel y enseñarnos a usarlo, mientras cuida de nosotros compensando movimientos peligrosos.

El monopatín aprende con la experiencia, de forma que cuanto más lo montemos, más exacto será. Es capaz incluso de comunicarse con otros monopatines para aprender de la inteligencia colectiva, de rastrear nuestras rutas regulares para ofrecer alternativas más cómodas (con menos pendientes) y más eficientes (que consuman menos batería), iluminar el suelo para circular por la noche, bloquearlo desde del móvil en caso de robo…

Los sensores de presión incorporados, que pueden verse en la captura superior, permiten que él sepa si alguien está encima o no, para que no se mueva solo. En caso de que alguien salte (se baje) cuando está en movimiento, el monopatín comienza a frenar y se detiene automáticamente para que no se escape.

La batería se para cuando se detectan 10 minutos de inactividad, aunque puede encenderse con el mando a distancia en cualquier momento. Cuenta con GPS, para identificarlo en caso de pérdida, y la manutención (cambio de ruedas) promete ser sencilla.

El mando a distancia le permite ajustar la velocidad y recibir retroalimentación instantánea con sus indicadores LED y vibraciones, por lo que podemos ir circulando por la ciudad sin muchos problemas.

Su precio será de más de 1.700 dólares, aunque desde kickstarter lo venden por 1.000. Las entregas comienzan en enero de 2018.