Twitter está probando una nueva dinámica para mostrar los eventos populares

El equipo de Twitter parece que está probando un nuevo cambio en la dinámica de su app, ya que varios usuarios han reportando nuevo contenido en su timeline.

En esta nueva prueba, veremos que se le da prioridad en el timeline a una serie de eventos populares, tal como muestra la imagen que comparten en Recode, que pertenece a @JaeHokes:

Tal como se ve en la captura de pantalla (desde la app de Twitter para Android), una serie de eventos populares acaparan la primera sección del timeline, en una especie de carrusel, bajo el nombre de “Happening Now”, que podemos recorrer para ver más sugerencias.



Si escogemos algunas de las recomendaciones que se nos brindan, nos llevará directamente a las conversaciones que dan contexto a la publicación de este evento.

Así que, si nos interesa un evento en particular, podemos ver los comentarios que han hecho otros usuarios, o las polémicas que ya se han generado durante la previa.

El equipo de Twitter no ha dado comentarios sobre esta nueva función, simplemente han confirmado que forma parte de una prueba piloto. Por lo que no sabemos si en algún momento se llegará a implementar al resto de los usuarios, o quedará como otra propuesta fallida que no cumplió con las expectativas.