Sony presenta PlayLink, para jugar a la PS4 desde el móvil

Cuando pensamos en juegos de consola solemos pensar en controles especialmente diseñados para ellas. Tanto la Xbox como la PlayStation tienen los suyos, y todos los juegos pueden controlarse de forma sencilla cuando se tiene algo de práctica.

Lo que Sony presenta ahora es un cambio radical en la forma de controlar ciertos juegos: usando el móvil.

Se trata de PlayLink, un sistema que permitirá que varias personas usen su teléfono móvil para interactuar con diversos juegos. En los vídeos presentados, que podéis ver abajo, tenemos algunos de preguntas y respuestas, con los jugadores marcando las soluciones desde tabletas y móviles, alguno de karaoke, que transforma el móvil en el micrófono, otro de investigación policial, donde el móvil podría actuar como linterna… no ha dado una lista completa de todos los títulos que serán compatibles en el futuro, pero sí muestran cinco opciones que estarán en la primera fase.

El de investigación policial es Hidden Agenda, y ha ganado un vídeo exclusivo donde muestran todo lo que podría hacerse con el móvil:

El control se realiza con la pantalla táctil de los móviles android o iOS que lo tengan instalado, y en algunos casos será posible capturar imágenes con la cámara para aumentar las opciones enviando fotos al juego. El giro del móvil también será relevante, ya que podremos mover objetos aprovechando los sensores del dispositivo.

Hidden Agenda, Frantics, Knowledge is Power, SingStar Celebration y Thayts You! serán los primeros, y este último podrá conseguirse de forma gratuita si se tiene PlayStation Plus.

Sony PlayLink llegará el 4 de julio, por lo que es mejor estar atentos.