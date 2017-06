Las mejores campañas de marketing (IV)

Traemos la cuarta edición de las mejores campañas de marketing de los últimos meses (aquí tenéis la primera, la segunda y la tercera). En esta ocasión, presentamos dos campañas de dos de las compañías fabricantes de artículos deportivos más importantes a nivel mundial. Además, no dejamos atrás a la multinacional Samsung, ni a la marca Gillette, y mucho menos a HBO.

Game of Thrones Season 7: Official Tráiler, de HBO

Cuando una serie tiene éxito, trata de mantenerlo, y cada vez que se estrena una nueva edición de la misma, esta tiene que llegar renovada con nuevas propuestas; esa, podríamos decir que es una gran estrategia de promoción que todas las compañías y negocios deberían implementar; y el ejemplo perfecto lo tenemos con el tráiler de la nueva temporada de Game of Thrones. La campaña es sencilla: mostrar el contenido de lo que se avecina para la nueva temporada. ¿Qué se utilizó para ello? El prestigio y el éxito de las anteriores para servir como el trampolín ideal que le dé el salto necesario a la nueva entrega.

Los números del tráiler oficial de la séptima temporada de Game of Thrones son impresionantes, ya que dejan al descubierto la repercusión y magnitud que ha tenido entre los fanáticos de este título de la era medieval. La campaña fue lanzada el 24 de mayo en Facebook y YouTube, llegando a alcanzar en la primera red social nada más y nada menos que más 45 millones de reproducciones, 1 millón de like, 800.000 veces compartido y poco más de 265.000 comentarios en menos de dos semanas. Mientras que en YouTube, se adjudicaron con más de 28 millones de reproducciones, 431.000 like y 32.000 comentarios en las mismas dos semanas.

#HotTo #Gear360, de Samsung

Samsung se reinventa en sus estrategias de marketing. Esta vez hace lo suyo con el vídeo promocional de su renovada cámara Gear360. Este modelo integra grabación en 4K y capturas a 360°, por lo que la compañía exprime al máximo esa cualidad en el vídeo. A pesar de que el lanzamiento del S8 ha sido casi que en el mismo tiempo que la cámara, la repercusión de esta última no se puede pasar por alto, ya que sus características y lo que ofrece es tema mundial.

La campaña fue presentada en YouTube y Facebook el viernes 26 de mayo, desde esa fecha el vídeo ha sido reproducido más de 45.000 veces, obteniendo también más de 1.000 like y 120 comentarios en YouTube en menos de 2 semanas; mientras que en Facebook, la campaña ha superado las 100.000 reproducciones, los 3.000 like y 250 veces compartido en menos de dos semanas.

Leo Messi: The Breakdown, de Adidas

Adidas regresa al mercado de botines deportivos acompañado de Leonel Messi, quien forma parte de la presentación oficial de los nuevos botines NEMEZIZ. Para hacerle frente a sus mayores competidores, Adidas busca el éxito de su nuevo producto con el acompañamiento de uno de sus mayores iconos y representantes: Leo Messi. En el vídeo, vemos al astro argentino probar su nueva adquisición, la cual, llega con un diseño extravagante y para gustos menos casuales.

El sábado 27 de mayo salió el comercial de los botines en YouTube, llegando a obtener más de 105.000 reproducciones, 3.000 like y más de 150 comentarios en una semana, mientras que en Instagram solo se publicó una imagen promocional, esta obtuvo más de 370.000 like y 1500 comentarios; de igual manera sucedió en Facebook, solo una imagen de presentación, la cual se adjudicó con más de 6.300 like, 170 veces compartido y 50 comentarios en una semana.

Gillette Mach3 Turbo: Comercial con FC Barcelona, de Gillette

Esta campaña es de los últimos meses del año anterior, pero, ha sido tanto el éxito de ella que aún posa para las pantallas de TV y en las redes. Unir a las estrellas del FC Barcelona para emitir un comercial humorístico de promoción a la Mach3 Turbo, muy ingenioso, ¿no? Tener a Neymar, Jordi Alba, Iniesta y Suárez en una campaña promocional debió salir un “poco” costoso, aunque, muy estratégico y creativo a la vez.

Desde su salida en octubre del año pasado en YouTube y Facebook, la campaña ha obtenido más de 29 millones de reproducciones, 190 like y 30 comentarios en la primera red. Y por otro lado, en Facebook superó los 2,5 millones de reproducciones y 1.800 comentarios. De seguro habéis visto este comercial en algún canal de TV, ya que su fama sigue circulando en este medio comunicacional.

Impossible Stairs, de Nike

Terminamos el listado con la competencia de la tercera campaña mostrada en este post: Nike. Para contrarrestar las estrategias realizadas por Adidas, Nike hizo lo suyo al presentar el 1 de este mes un comercial publicitario en YouTube para dar a conocer su nuevo producto: las Nike Air VaporMax. En dicho vídeo, se ve a una atleta escalando varias escaleras con varios tipos de botas AirMax hasta llegar a la cima con el nuevo producto. Sencillo, original y llamativo.

Desde el 1 del presente mes, el vídeo ha obtenido más de 58.000 reproducciones, 1.000 like y más de 90 comentarios, aunque se espera que las ventas de las VaporMax sean mayores que los números registrados en el comercial. Por otra parte, en Twitter se ha vuelto viral el #VaporMax, siendo retwitteado más de 500 veces y superado los 1.700 like desde el tiempo en que Salió el comercial.