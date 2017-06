6 próximos lanzamientos en la PlayStation 4 para junio

Si sois amante de la PlayStation 4, estamos seguros que estáis esperando unos cuantos estrenos para probarlos a ver qué tal. Son muchos los títulos que se avecinan en las próximas semanas, pero, son pocos los juegos que causan revuelo entre los gamers y la prensa en general. A continuación, mostraremos 6 de los mejores juegos que dentro de unos pocos días o semanas estarán disponibles en la consola PS4.

Moto GP 2017

Para los fanáticos de la velocidad en las motocicletas, Moto GP 2017 saldrá a la venta el 15 del presente mes. Una de las novedades del juego desarrollado por Milestone, es que el mismo funcionará a 60 FPS y además, contará con todas las pistas, equipos y jugadores que en las carreras vistas por TV. También, integra un modo online y un modo trayectoria desde cero. Su compra podrá realizarse en varias tiendas de compras digitales.

Final Fantasy XIV: Stormblood

Desarrollado por Square Enix, llega la nueva entrega de uno de los mejores MMO de todos los tiempos. En este título, llegan cientos de mejoras y actualizaciones en los escenarios y herramientas para los personajes. También, se incorporan dos nuevos trabajos: el samurái y el mago rojo. Incluso, se podrá aumentar la experiencia de juego al internarse 8 nuevas mazmorras y un mapa debajo del mar. Final Fantasy Stormblood estará disponible a partir del martes 20 del mes en curso por un precio de 49,99 euros.

Get Even 23/06/2017

Si sois amante del suspenso, la aventura y los enigmas, Get Even está destinado para ti. Se trata de un título desarrollado por The Farm 51 que nos ubica con Cole Black, una joven que pierde la memoria y no recuerda nada acerca de su pasado, por lo que deberá de buscar las respuestas a todas las incógnitas que en el juego se presentan. Agregándole a esto, contaremos con la ayuda del móvil que tiene Cole, el cual, será uno de los principales instrumentos de ayuda para superar los eventos paranormales y completar los puzles y otras misiones. Su salida está prevista para el viernes 23 de junio. El precio de esta entrega es de 24,99 euros.

Elite: Dangerous

Ahora, si lo tuyo es ciencia ficción, disparos y cientos de misiones en naves del espacio, Elite: Dangerous será una de las mejores opciones. Este juego ha contado con éxito en su versión para PC, razón por la que Frontier (la compañía desarrolladora) espera que suceda lo mismo en la versión para PS4. Aquí hay diferentes formas para completar las misiones: se puede ser guerrero, comerciante o pirata; a partir de allí, es que comenzarán los recorridos por cientos de mundos y estrellas para su intervención. Igualmente, se ha agregado un modo multijugador con mejores herramientas para aumentar la experiencia. El juego saldrá a la venta el 27 de junio.

Valkyria: Revolution 30/06/2017

También conocido como Valkyria of the Blue Revolution, este RPG es otra entrega de la saga Valkyria, aunque, se pueden observar excelentes mejoras en los escenarios y modos de juego en su tráiler oficial. La muerte constante de los personajes, por ejemplo, es una de esas nuevas mejoras; otra de ellas, es el aumento de herramientas para repeler el ataque propiciado por el imperio Rus, todo ello para liberar a la ciudad de Jutland. Su estreno será el viernes 30 de junio para PS4 y también para PSVITA.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy 30/06/2017

Terminamos la lista con uno de los juegos más esperados para el mes de junio en la consola. Desarrollado por Vicarious Visions, Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy llega repotenciado y con secuelas de la trilogía de la serie Crash Badicoot, título que en los gráficos y jugabilidad no decepciona para nada. Si ya habéis jugado antes cualquiera de las entregas anteriores, observarás que la mecánica no ha cambiado de a mucho, aunque sí su resolución y gráficos. El estreno del juego será el día 30 de este mes, saliendo a las consolas con un precio de 39,99 euros.