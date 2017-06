Un kit para montar una consola portátil a partir de una Raspberry Pi Zero

A estas alturas todos habréis oído hablar acerca de la Raspberry Pi, un ordenador de bajo coste con grandes posibilidades. En esta ocasión os hablamos de Freeplay Zero, una especie de kit que nos permitirá montar una consola portátil a partir de la placa base de una Raspberry Pi Zero.

Tal y como afirman los creadores del proyecto, la idea es que podamos aprovechar el potencial de la Raspberry Pi en el mundo de los juegos de una forma más cómoda, personalizando el look and feel de la consola. Uno de los objetivos del equipo es facilitar el proceso de montaje, de forma que, en palabras de sus creadores, no sea necesaria ser un ingeniero para completar el proceso.

Aun así, es importante tener en cuenta que se trata de un proyecto DIY, por lo que habrá que tener algo de soltura en este ámbito para conseguir nuestra propia consola. Si nos centramos en el kit, sus creadores apuntan a que incluirá una placa base, una pantalla LCD de 3,2 pulgadas y las herramientas necesarias para conectarla a nuestra Raspberry Pi Zero.

A falta de más de dos semanas para el cierre de la campaña, Freeplay Zero ha conseguido recaudar más de 11.000 de los 18.000 dólares solicitados, por lo que no podemos negar el interés generado por el dispositivo. En cuanto a su precio, es posible reservar una unidad por 89 dólares. Estará disponible a partir del mes de septiembre. Os dejamos con el vídeo:

Link: Kickstarter.