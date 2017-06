Las mejores campañas de Marketing (III)

El comienzo de junio está iniciando con grandes proyectos por parte de todas las compañías y fabricantes mundiales. Y con ellos, también llegamos con la tercera edición de “Las mejores campañas de marketing”, renovados y con buenas estrategias de parte de las empresas para comercializar sus productos o servicios; queriendo por ende, tener mayores ventas en los mismos.

Aquí presentamos 5 campañas de marketing online que han tenido una gran receptividad en el público de las redes sociales donde han sido publicadas durante las últimas semanas.

“Seguridad en la carretera”, del gobierno de Francia

El gobierno francés, en unión con la agencia Serviceplan, han creado una campaña en redes sociales con duración de un minuto, esta lleva por nombre “Client Securitè Routière lle-de-France”, en español se traduce a “Seguridad en la carretera”, llegando a revelar un claro mensaje: estar más pendientes cuando se está de transeúnte y se cruza una calle.

Para esta campaña, se integraron equipos de audio y una pantalla LED al lado de la calle. Estas dos herramientas eran activadas cuando un transeúnte cruzaba la calle, en la cual, el equipo de audio emitía sonidos relacionados con el freno repentino del coche; pudiendo hacer creer a los peatones que un vehículo estaba justo en frente de ellos y que el mismo los podría atropellar.

Después de reproducirse los sonidos, la imagen del peatón quedaba registrada en la pantalla, en donde se le miraba con cara de asombrado por lo ocurrido. Incluso, la pantalla proyecta mensajes y datos relacionados con los accidentes de tránsito en el país.

La calidad del anuncio, y el mensaje que transmite, da a entender el mensaje de la falta de atención al cruzar de una calle a otra. Su viralidad fue instantánea. El anuncio fue lanzado el 25 de mayo, y en menos de 5 días ya contaban con más de 16 millones de visualizaciones, más de 8.000 comentarios, 200.000 veces compartido y más 170.000 me gusta en Facebook a través del fanpage de In the NOW. También, la campaña fue lanzada en YouTube por medio del canal de la agencia Serviceplan hace un par de semanas, llegando a obtener más de 290.000 reproducciones.

#MyOreoCreation, de Oreo

Una de las mayores compañías fabricantes de galletas a nivel mundial no puede quedarse atrás en la reinvención de anuncios, y es evidente que Oreo no planea ser la primera en ello. Su nueva campaña iniciada en los primeros días del mes de mayo es sencilla, pero, con el toque de explosión incluido en la creatividad.

Hablamos de que Oreo quiere integrar más a su público con la marca. Para ello, se está llevando a cabo #MyOreoCreation, una interesante estrategia de la empresa para conseguir la mayor captación en todas las redes posibles. La estrategia es sencilla: esta consiste en hacer un concurso en el que las personas comenten y postulen un nuevo sabor para una nueva presentación en sus galletas. ¿Muy creativo, no? Hacer que sus mismos fanáticos sean los que creen una nueva galleta con un interesante sabor.

La sencillez en esta iniciativa hace que se pueda hacer mucho con poco contenido y material. Sus números hablan por sí solos: el anuncio fue lanzado en YouTube el 8 de mayo del presente año, llegando a alcanzar en esa red poco más de 4 millones de reproducciones, más de 10.000 me gusta y 2.500 comentarios en menos de 3 semanas. Y eso no es todo, pues su viralidad se expandió a aplicaciones como Instagram, plataforma donde se han hecho más de 12.500 publicaciones con el #MyOreoCreate desde su creación; y también en Facebook y Twitter, donde se hacen más de 100 publicaciones en menos de 5 minutos. La primera fase de la campaña termina el 14 de julio del año en curso.

GLOW: Trailer Oficial, de Netflix

Aquí no hay mucho que decir, ya que la campaña para promocionar una serie basada en otra de hace más de 30 años, goza con el beneficio de formar parte de Netflix, y además, de contar con parte del equipo de trabajo de otra serie famosa del gigante del streaming. Se ha utilizado a Orange is the New Black como el trampolín para hacer conocer uno de los nuevos estrenos de la empresa: GLOW.

Si unimos una entrega que hace décadas tuvo éxito, con parte de la producción y equipo de trabajo de una reciente que cuenta también con gran éxito, no es difícil concretar que la que viene a continuación será de mayor envergadura. La campaña de esta nueva serie de Netflix fue lanzada el 15 de mayo del presente año en Facebook y YouTube, llegando a tener en la primera red social más de 5 millones de reproducciones, 3.300 veces compartido, 4.500 comentarios y más de 18.000 me gusta en menos de 15 días. Igualmente, en YouTube han superado las 18.000 visualizaciones y los 640 me gusta.

LG G6: lanzamiento promocional, de LG

Uno de los lanzamientos más esperados de los últimos meses en cuanto a grandes smartphones se refiere, es sin duda el lanzamiento del buque insignia de LG, el LG G6. Sus ventas han sido notorias en el mercado, y su campaña de marketing para comercializar el producto no se han quedado atrás.

Menos de 1 mes le bastó a la marca para obtener más de 1.899.000 visualizaciones, 125 comentarios y más de 1.000 me gusta en el vídeo promocional de 30 segundos en YouTube, el cual, contenía las grandes utilidades del dispositivo en escenarios y eventos donde sería un poco complicado llevar otro terminal de menores características. También hizo lo suyo en Instagram, plataforma donde obtuvieron más de 16.000 reproducciones antes de que el primer mes de promoción terminara.

Juega con DESTAPPAGOL, de Coca-Cola

¡Sí, Coca-Cola sigue manteniendo sus buenas estrategias de marketing online! Lanzada hace meses para la región mexicana y ahora repotenciada para el mismo país, la compañía mundial de bebidas Coca-Cola, sigue con su gran campaña “Juega y gana con DESTAPPAGOL”, la cual, consiste en obsequiar premios por llenar las planillas durante un partido de fútbol junto con los códigos encontrados en las tapas de las presentaciones Original y Sin Azúcar.

Esta campaña fue nuevamente lanzada el 9 de mayo en YouTube, allí se ha observado el corto de 20 segundos más de 1.400.000 veces. Los números de esta campaña lanzada hace meses en Facebook, han obtenido más de 900.000 reproducciones, 240 comentarios, 12.000 me gusta y más de 700 veces compartido; razón por la que nuevamente triunfa en las plataformas y en el sector mexicano.