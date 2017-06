Top 3 de los mejores juegos de mundo abierto del 2017

Los videojuegos de mundo abierto se han convertido en una gran alternativa de entretenimiento entre tantos tipos de juegos. Esto se debe a la posibilidad de realizar extensas misiones predeterminadas, poder explorar su mundo completo; y también, que algunos de estos tienen la opción de modo multijugador. A continuación enseñamos 3 entregas que prometen con su sistema de juego y características generales.

El videojuego está basado en operaciones tácticas en Bolivia, en donde el gobierno de los Estados Unidos envía una unidad especial élite para resolver los problemas de narcotráfico controlado por el Cártel de Santa Blanca, quienes amenazan a toda la población. Además, la lucha será también contra el gobierno local, ya que los mismos se encuentran corrompidos por la misma organización.

El juego brinda un punto fuerte en relación a la libertad de movimientos, ya que, por ejemplo; cualquier coche puede ser conducido por toda la región. Se tiene, tanto la opción de jugar al multijugador con 4 personas como máximo, y también la campaña online.

Tom Clancy´s fue lanzado al mercado oficial el 7 de marzo de 2017. En países como el Reino Unido y en Estados Unidos es uno de los videojuegos de acción y mundo abierto más vendido. Está disponible para PS4, XBOX ONE y PC.

Desarrollado y distribuido por Nintendo con la ayuda de Monolith Soft, presentamos uno de los mejores juegos en las consolas Nintendo Switch y Wii U: Legend of Zelda: Breath of the Wild. Esta es la décimo octava entrega de la saga Legend of Zelda, la cual se estrenó hace poco más de 30 años. Ahora, en esta última entrega lanzada el 3 de marzo del presente año, Nintendo ha querido presentar un gran título que pudiera ser jugado tanto en la casa como en cualquier parte; y lo ha conseguido con todos los méritos. Es importante señalar, que se categoriza a esta última entrega como el videojuego con más puntuaciones perfecta de la historia.

El juego es de acción y aventura con el mundo abierto de por medio. Su personaje principal es Link, un guerrero que ha estado dormido durante 100 años y que cuando se levanta ha perdido la memoria por completo. El objetivo de Link es enrumbarse en la aventura para conocer las respuestas a su pasado y evitar que destruyan al reino de Hyrule. En su recorrido se encontrará con la princesa Zelda, pero también, deberá de luchar en contra de Calamity Canon.

Lo interesante del juego es su sistema abierto de jugabilidad que permite cientos estrategias y movimiento para sacarle el mayor partido a todo el mapa. Se podrá cazar comida, saquear los campamentos de los enemigos, incluso preparar recetas con los ingredientes. Además, el traslado de Link puede ser a través de caballos, balsas, transporte aéreo y también se puede bajar las montañas con su escudo.

Como se dijo anteriormente, el juego está disponible solo para Nintendo Switch y Wii U, aunque, recientemente ha salido a luz pública la noticia de que el juego también llegará a los dispositivos móviles con sistema operativo Android.

En tercer y último lugar encontramos la tercera edición del FPS Sniper Ghost Warrior, que ahora ha llegado renovado y con mejores características de jugabilidad en su mundo abierto. El juego ha sido desarrollado y distribuido por CI Games, una importante compañía especializada en la creación de buenos títulos.

Sniper Ghost nos traslada al país de Georgia, una región ubicada en Europa Oriental. Allí, estaremos con Jonathan North, un soldado que ha sido enviado para establecer el control interno del país. También, se presume sobre la presencia de su hermano desaparecido. Para lograr completar las misiones, el juego se centra en la acción y en la diversidad de armas que puede llegar a ofrecer en cada uno de los niveles.

El título del juego habla por sí mismo, debido a que el punto fuerte son las armas de francotiradores y todas las habilidades que estas tienen. La libertad de escoger un gran número de opciones para su ejecución también entra en juego. Las montañas, los desniveles en el mapa y la jungla, son las 3 características perfectas para probar suerte con un buen rifle.

Sniper Ghost Warrior 3 está disponible para consolas PlayStation 4, Xbox One y PC.