Collabedit, un editor de código online para colaborar con otros usuarios en tiempo real

Las mejoras en las conexiones a Internet han hecho posible que a día de hoy podamos trabajar y colaborar en tiempo real desde cualquier lugar del planeta. Por ejemplo, podemos editar documentos de texto colaborativos o compartir la pantalla de nuestro ordenador sin mayores complicaciones. Por suerte, también existen herramientas destinadas a los programadores. Es el caso de Collabedit, un editor de código online que permite colaborar en tiempo real.

En general, el funcionamiento de Collabedit es de lo más simple e intuitivo. Nada más accedemos a la web de la herramienta tendremos que indicar el nombre de usuario que queremos utilizar, aunque no es necesario registrarse. De esta forma veremos el nombre de todos los usuarios conectados en ese momento a nuestro proyecto. A continuación Collabedit nos permite seleccionar el lenguaje de programación a utilizar: C, C++, HTML, CSS, Python, Javascript o SQL, entre muchos otros.

Además de permitir que cualquier usuario conectado a nuestro documento pueda editar el código en tiempo real (mediante un enlace único que tendremos que compartir), la web también cuenta con un chat integrado desde el que podremos comunicarnos con las personas que estén conectadas en ese momento. De esta forma, podremos resolver dudas sin tener que dejar de usar el navegador. Llegados a este punto no podemos negar la utilidad de la herramienta, por lo que os recomendamos que le echéis un vistazo a través del siguiente enlace.