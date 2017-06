Otras dos alternativas a las aplicaciones oficiales de Facebook para Android

Ya hemos hablado en más de una ocasión de alternativas a las aplicaciones móviles oficiales de Facebook para Android ya que, como sabemos, las aplicaciones que nos ofrece la propia Facebook para que usemos sus servicios en nuestros dispositivos Android consumen más recursos de lo normal, llegando incluso a mermar notoriamente la capacidad de carga de la batería de los mismos. Pues bien, de vez en cuando nos vamos encontrando con alguna que otra alternativa que consumen menos recursos, siendo más ligeras e incluso con funciones exclusivas.

A este respecto, ponemos ahora nuestra mirada tanto en Simple for Facebook (y su versión Pro) y Swift for Facebook Lite.

Sobre Simple for Facebook podemos decir que estamos ante una aplicación contenedor de Facebook móvil, de manera que no necesitaremos usar el navegador web para acceder a la versión web móvil de la plataforma social. Además, esta app nos permite tener en una misma aplicación tanto las funciones de Facebook como las funciones de Messenger en una misma aplicación, de manera similar a Friendly, otra de las alternativas que comentamos en su momento.



Adicionalmente, Simple for Facebook cuenta con varios temas de colores y la versión Pro incluye la posibilidad de bloquear mensajes y anuncios patrocinados, y encima su rendimiento permite que podamos usar Facebook de forma totalmente ligera y suave, siendo una app disponible para dispositivos Android desde la versión 4.4 en adelante. Simple for Facebook acaba de recibir una nueva actualización este mismo fin de semana con mejoras de rendimiento entre otras novedades.

Con respecto a Swift for Facebook Lite señalar que también aúna Facebook y Messenger en una misma aplicación que además es ligera y rápida, siendo además compatible con versiones antiguas de Android, incluye bastantes funciones de publicación y comunicación (aunque las video-llamadas y llamadas de voz con amigos está disponible para dispositivos con Android 5 o superior), además de proteger la privacidad, según indica en su descripción.

Ya será cuestión de que cada uno de nosotros vayamos comparando aunque en cualquier caso son opciones ligeras y completas que siempre estarán lejos de consumir los recursos que consumen las aplicaciones oficiales.