3 drones de alto rendimiento a tener en cuenta

Actualmente, la industria de la fabricación de aviones no tripulados va en aumento considerable. La consolidación de los drones en el mercado no cesa, por lo que podríamos decir, que este producto es uno de los más codiciados entre los dispositivos electrónicos más importantes a nivel mundial. Y no es para menos, debido a que un dron puede ofrecer esas capturas fotográficas que hasta hace un par de años parecían casi imposibles de realizar.

La relevancia que han tenido estos equipos hace que presentemos 3 de los mejores de la actualidad. Puede que no sean nuevos, pero están en la lista por sus ventas, niveles de vuelo, y por su puesto; por lo que pueden llegar a ofrecer en términos fotográficos.

DJI Mavic Pro

Desarrollado y fabricado por la empresa DJI, el Mavic Pro, es un dron que salió al mercado en octubre pasado. El cuadricóptero se presenta con un diseño nuevo y características que hasta la fecha, han sido de gran cantidad de ventas en el sector de aviones no tripulados. Incluso, comparándolo con el Karma de GoPro, se habla de que este dispositivo superó las ventas en tiempo record en comparación con el equipo de una de las marcas más reconocidas en todo el mundo.

El Mavic Pro es un dron pequeño y compacto que tan sólo pesa 743 gramos. Nos encontramos también, con un nuevo sistema de autonomía y auto-detección de objetos que hace que pueda evitar golpes o choques en el aire. Cuenta además, con una cámara con estabilizador de imagen que puede grabar a 4K a 30 fps y tomar fotografías a 12 megapíxeles. Dispone de un control que, al conectarlo a nuestro smartphone y mediante la aplicación oficial de DJI, no puede proporcionar transmisión en vivo a 1080p o 720p.

El alcance máximo que ostenta el dispositivo es de 7 km. Con relación a su carga y su velocidad, su batería cargada completamente le permite durar un aproximado de 27 minutos en el aire y puede volar a una velocidad máxima de unos 65 km/h. El Mavic Pro se puede adquirir en su página oficial. Su precio es de 1.199 euros.

Parrot Disco

Es un dron de ala fija ultraligero con estilo y semejanza a un avión. Fabricado y lanzado al mercado por la empresa francesa Parrot a finales del año pasado. El equipo pesa unos 750 gramos aproximadamente, el cual, tiene una cámara de 14 megapíxeles con un campo de visión de 180° con abertura 2.3, gracias a ella puede grabar a 1080p full HD. También, a través de su aplicación puede realizar video streaming a 360p o 720p. El Parrot Disco cuenta con un control que se conecta al smartphone y también a las gafas de realidad virtual para realizar el cómodo manejo del mismo a través del móvil.

El Parrot Disco Tiene un alcance de 2 km y puede planear a una velocidad máxima de 80 km/h, esto es posible a través de su diseño para volar con movimientos limpios y abiertos. Además, el dron cuenta con un sistema de asistencia en el pilotaje y asistencia en el aterrizaje mediante sensores de tierra. Con relación a su carga, esta tiene la posibilidad de volar unos 45 minutos mediante su batería de 2.700 mAh. Igualmente, cuenta con alas desmontables para poder transportarlo con mayor facilidad. El Parrot Disco ostenta un precio 1299,99 euros en su sitio web.

DJI Phantom 4

Es un equipo de 1380 gramos, también de la empresa DJI, perteneciente a la serie de drones Phantom. Cuenta con un sensor 1/ 2.3 CMOS y dispone de un estabilizador integrado de 3 ejes con una cámara capaz de tomar fotografías a 12.4 megapíxeles y grabar vídeos a 4K hasta 30 fps y full HD 1080p a 120 fps. Igualmente, ofrece la opción de transmisión en vivo a una calidad de 720p HD al estar conectado el control con el smartphone. Su distancia promedio es de 5 km.

El Phantom 4 puede volar unos 28 minutos aproximadamente gracias a su batería de 5350 mAh. Puede llegar a 6000 m sobre el nivel del mar. Tiene integrado 3 modos diferentes de vuelo: el sport, el manual y el modo GPS, que puede llegar a una velocidad máxima de 72 km/h en el modo deportivo. En la parte delantera del dron contamos con dos diminutas cámaras que, al acercarse a un objeto, se activa el sistema de anticolisión para evitar choques contra objetos. El Phantom 4 está disponible en varias tiendas de compras digitales.

Estos son solo 3 modelos de los cientos que se encuentran disputando el mercado de aviones no tripulados. La competencia entre las marcas va en aumento, pues las ventas de todos estos dispositivos cada vez son mayores. Es por ello que conforme pasen los días, se puedan ir observando mejores productos en el sector, integrando tanto en el factor precio como el de especificaciones y características.