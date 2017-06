Facebook podría estar preparando una nueva aplicación de mensajería para los más jóvenes

Facebook podría estar trabajando en una nueva aplicación de mensajería enfocado a los más jóvenes, según se desvela de los códigos encontrados dentro de la aplicación principal de la compañía, acorde a The Information. Su nombre, no se sabe si en clave o nombre definitivo, sería Talk, y posibilitaría a los más jóvenes poder conversar con aquellos contactos que hayan permitido sus propios padres.

A este respecto, Talk contaría con controles parentales para que los padres puedan definir con quiénes pueden ponerse en contacto. Además, contaría con funciones que harían atractivo el uso de la aplicación. En el fondo, Facebook buscaría con Talk atraer a los actuales usuarios de Snapchat. Uno de los código señala que “A los niños les encanta usar las herramientas creativas en “Talk” para jugar y compartir máscaras divertidas con familiares y amigos”.



Otro punto a destacar es que para hacer uso de Talk no hará falta disponer de cuenta en Facebook. Además, según desvela otro código, los más jóvenes estarían en contacto con sus padres a través de Messenger.

Obviamente, de momento no se sabe si Facebook lanzará finalmente la aplicación o no ya que la existencia de ese código no indica que vaya a ser seguro su lanzamiento. A este respecto, desde Facebook todavía no se ha pronunciado ante los requerimientos de los medios para que de algo de luz sobre la posible nueva aplicación, y de ser cierto, ofrecer más detalles de la misma.