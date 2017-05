Las mejores campañas de marketing (II)

Aquí tenemos una nueva edición de la lista de artículos “Las mejores campañas de marketing”, y en esta ocasión traemos cinco creativas y muy originales estrategias para comercializar un producto o servicio. La estructura de una compañía o marca necesita también de fuertes columnas en el ámbito de marketing digital, pues las redes son el mejor aliado de toda startup o empresa consolidada en el mercado.

La viralidad de los contenidos puede tener, tanto un momento de explosión de un período corto de tiempo, o también; una de incluso años. Podría pasar igualmente, que lo que hace años fue tan solo una campaña poco conocida, hoy en día aparezca renovada y con grandes resultados. Aquí enseñamos 5 interesantes campañas para posicionar el producto o servicio en las redes.

Repitan conmigo: ¡Maldita lisiada!, de Netflix

Netflix no se conforma en sus campañas de programaciones de contenido. Esta vez hace lo suyo con la nueva temporada de Orange is The New Black, en donde el vídeo promocional de la serie se ha expandido con locura total en Facebook y YouTube. La actriz mexicana Itatí Cantoral, más conocida como Soraya Montenegro, es la imagen publicitaria del comercial, en donde se recuerda con sus reconocidas frases y gestos durante algunas de sus telenovelas de los 90.

Ahora, con un toque moderno y más emotivo, Itatí se muestra en el vídeo con ganas de enseñar su maldad pura a las demás reclusas, he allí el secreto del éxito: sus expresiones y frases de una mujer psicópata. En números, la campaña fue lanzada el 22 del presente mes en redes como Facebook y YouTube, llegando a obtener en la primera red social más de 20 millones de reproducciones, 110.000 likes, 96.000 veces compartido y poco más de 20.000 comentarios en solo un día. Mientras que en YouTube, han sido superadas las 60.000 reproducciones y más de 200 comentarios en las primeras 24 horas. El comienzo de la temporada está pautado para el 9 de junio.

Uncle Drew, de Pepsi

Los cortos de Pepsi, con el icónico jugador de los Cleveland Cavaliers Kyrie Irving, disfrazado como un anciano, siguen en YouTube con grandes escenas. Desde hace un par de años, se mostraban vídeos de Uncle Drew, un personaje creado por Pepsi y protagonizado por Kyrie, en donde se trasladaba a canchas amateur para sorprender a los jugadores con sus habilidades que para cualquiera que no sepa, pueden parecer movimientos y habilidades imposibles para todo hombre de edad avanzada. Renovando estos vídeos y cortas escenas, ahora se muestra a Uncle Drew en compañía de dos hombres de avanzada edad, los cuales cumplen con el rol de críticos del baloncesto de la NBA; ya no juega, solo se sienta al frente de la TV.

La estrategia es sencilla: un cuarto, TV, pizza, una Pepsi, buena compañía, y gran sentido del humor. Las reproducciones de los vídeos en YouTube durante los últimos meses, van desde 10.000, 50.000, hasta más de 650.000 visualizaciones y más de 200 comentarios en menos de 3 semanas. En Facebook se hizo con más de 25.000 reproducciones en dos meses; y por otro lado, en Twitter, obtuvo más de 16 retweets y más de 50 me gusta. Incluso, la viralidad, creatividad y expansión de Uncle Drew, le ha hecho contar con su propia página web para montar contenido relacionado al mundo del básquetbol.

Phone vs iPhone, de Apple

Como parte de los nuevos lanzamientos de los de Cupertino, el pasado 22 del presente mes, la compañía lanzó su nueva e interesante campaña, la cual, refleja en sus 5 presentaciones lo rápidos y seguros que pueden llegar a ser sus equipos. Las 5 escenas son sencillas, pero dan a transmitir el mensaje sin nada qué preguntar. La estrategia es palpable a simple vista: hacer ver que los otros smartphones son lentos, poco seguros y con menos características para el usuario.

Lo minimalista y sencillo del mensaje es su punto fuerte, ya que no necesitó de una gran campaña para adjudicarse más de 350.000 visitas y 3.000 like en menos de 24 horas en YouTube. En la primera escena, hace referencia a la música; para la segunda, el aspecto fotográfico; en tercer lugar, el salto hacia el iPhone; en cuarto lugar, la velocidad; y por último, la privacidad del dispositivo.

El hotel ideal al mejor precio, de Trivago

Probablemente ya estemos saturados de la campaña publicitaria de Trivago en las redes. Es importante señalar, que buena parte del éxito de esta se debe a la interacción y miles de comentarios (e incluso memes) de personas en aplicaciones como Facebook, Instagram y Twitter. Con frases como “he dicho esto tantas veces”, la viralidad de Trivago aumentó más del 30% en el último año, obteniendo poco más de 180 millones de euros.

Otra de las estrategias de Trivago en las redes sociales, es montar contenido con increíbles imágenes y paisajes de todo el mundo, así transmiten de una u otra forma la cantidad de lugares a los que pueden llegar. Cada imagen es compartida por más de 30 personas y cada una posee más de 250 me gusta. Una de sus publicidades con mayor éxito en Latinoamérica obtuvo más de 17 millones de reproducciones y unos 750 comentarios en YouTube en aproximadamente 5 meses.

Unbreakable Kimmy Schmidt Trailer Official Season 3, de Netflix

También de Netflix, la tercera temporada de la serie llega con su trailer official acompañado de uno de sus personajes principales: Titus Andromedon. Éste es uno de los más chistosos y ocurrentes en la serie, razón por la cual, se decidió contar con su presencia para mostrar parte de lo que será la aventura en su interior. En la campaña publicitaria de la segunda temporada, también pudimos observar la participación de Titus en el vídeo promocional, pues sus elocuencias cuentan con el visto bueno de miles de fanáticos. Una gran estrategia: poner uno de los personajes principales para hacer conocer y volver más viral a la serie.

La campaña salió a la luz pública en Instagram, Facebook y YouTube el 19 de abril del presente año. Desde allí, se ha adjudicado con más de 1.8 millones de reproducciones, 40.000 like, unas 14.000 veces compartido y unos 11.000 comentarios en Facebook, y más de 850.000 visualizaciones en YouTube.