5 extensiones de Chrome para personalizar las pestañas

En cada pestaña a la que hacemos click, queremos que la misma refleje o tenga gráficos personalizados que se acerquen a nuestros gustos; no en todos sucede lo mismo, pero en una gran mayoría es así. Si la experiencia en el navegador no es la deseada en cuanto a una buena imagen de visualización en la pestaña, traemos 5 herramientas para personalizar esta característica. Echa un vistazo a ver con cuál opción te quedas para tu ordenador.

1. Momentum: Con más de 2.700.000 usuarios, Momentum recrea hermosos paisajes con la hora y motivación diaria incluida. Proyecta la hora en la parte central de la pestaña, la motivación o meta diaria debajo de ella, la temperatura actual en la parte superior derecha y los links de Google en la parte superior izquierda. Además, cada día se presenta una frase inspiradora para darle un empujón a la jornada. Momentum se hace de los datos meteorológicos para proyectar la temperatura en tiempo real. Después de añadir la extensión al ordenador, el último paso es ingresar algunos datos personales como el nombre, correo y lo que se va a realizar en el transcurso del día.





2. Focus: El centro de atención de esta extensión se centra en dos objetivo: añadir paisajes diarios a nivel mundial y presentar los acontecimientos más importantes de la región, ciudad o país. A través de la cronología de eventos se podrá conocer la lista de actividades que resaltan para realizar en la ciudad durante el día o la semana. También se puede cambiar la ubicación para conocer los eventos más importantes en otros lugares o países. Más adelante, esta extensión ofrecerá la opción “Lista de Tareas”, para aquellos que desean organizar su itinerario de actividades pendientes.

3. Lagom: El minimalismo en Lagom encaja perfectamente, pues sus diseños presentan formalidad y sencillez en uno solo. En la misma página se podrá apreciar los elementos que integra: hora exacta, fecha, tiempo actual y una frase motivacional adicional. Cada día se van presentando nuevos diseños. Recomendado para aquellos que buscan un toque formal y muy a la moda.

4. Earth View from Google Earth: Esta extensión no presenta ni hora, ni tiempo promedio, pero si proyecta puntos de vista geográficos muy buenos a decir verdad. A través del satélite de Google Earth, es que las imágenes pueden ser presentadas desde más de 500 puntos de vista. Estos puntos pueden ser descargados, compartidos y explorados junto con otras 1500 imágenes que se encuentran en la galería. Igualmente, en la parte superior izquierda estarán los enlaces de Google que llevarán a diversos sitios de interés, mientras que del lado superior derecho estará el acceso a las redes sociales. Y por otro lado, si observas en la parte inferior derecha, verás la ubicación del lugar que se muestra en la pestaña. Recomendado para los amantes de buenas imágenes satelitales.

5. Be Limitless: Terminamos la lista con Be Limitless. No menos importante que las demás, Be Limitless lleva la extensión a otro plano, pues su gran número de herramientas se acoplan a cualquier usuario. Visualizar hermosos paisajes no lo es todo en la extensión, ya que también permite acceder de forma directa a los sitios web más frecuentados e importantes por cada usuario. A través de la pestaña se pueden redactar emails, acceder a Google Analytics, aplicaciones de Google y configuraciones personales. Además, en la parte central se puede editar la meta o frase motivadora del día. Mientras que en la parte inferior, se encuentran los links de Wikipedia, Coursera, Lumosity, buscador de Google, Gmail, entre otros.