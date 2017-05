Wi-Fi gratis, 4 apps que pueden ayudarte

De antemano, queremos notificar que el tema presentado a continuación no hace referencia a cómo hackear alguna red Wi-Fi, ni tampoco a temáticas relacionadas con malos uso de estas herramientas. Los fines de dichas aplicaciones, son para conocer si cerca de la ubicación del usuario se encuentran redes con el protocolo WPS activado. Así de esta manera, queda clara nuestra postura e ideal principal para realizar el post.

Ahora bien, ante la necesidad de contar con una conexión rápida y gratuita a internet y datos del dispositivo en general, hemos querido aportar unas de las herramientas más utilizadas para poder disfrutar de conexión Wi-Fi apenas salgamos de nuestro hogar y sin ningún costo.

Ideal para los viajeros, WiFi Map busca conexiones y punto de acceso Wi-Fi en todo el mundo. Un punto importante de esta aplicación es que no usa conexión a internet para rastrear los modem. También, permite navegar en el mapa con desplazamiento libre; e incluso una opción de búsqueda inteligente para encontrar puntos Wi-Fi en hoteles, cafeterías, aeropuertos, etc. Emite las contraseñas de redes públicas, no de una red privada virtual. Wifi Map actualiza las contraseñas de forma automática. Disponible la versión gratuita en iOS y Android; y una versión Premium por 4.99 dólares.

Con más de 50 millones de usuarios, Swift WiFi es una de las aplicaciones más utilizadas en el ámbito de obtención gratuita de Wi-Fi a nivel mundial. El modo de seguridad de esta herramienta permite mayor resguardo al momento de acceder a una red o punto de conexión a internet. Además de ofrecer el servicio de recepción de redes, Swift WiFi optimiza la conexión, reduce la batería y mejora el rendimiento para mayor velocidad en el envío y recepción de datos. Tampoco requiere de internet. Igualmente, recomendamos a la aplicación para usarla en cualquier parte del mundo. Disponible para Android sin costo alguno.

Compatible sin costo para usuarios Android, la aplicación es un poco más de las anteriores. También sirve para buscar conexiones de red Wi-Fi que se encuentren abiertas; más no para VPN. Igualmente, busca disminuir el tiempo de descarga del dispositivo cuando se use la app. Si quieres una app que te de la contraseña del Wi-Fi del vecino; tendrás que buscar otra herramienta. Por otro lado, la herramienta solo visualizará las redes cercanas.

En el cuarto y último lugar encontramos a WiFi Finder. La app está diseñada para filtrar y analizar puntos y redes de acceso Wi-Fi cercanas a la ubicación del usuario. Tampoco necesita internet para entrar en óptimo funcionamiento. Funciona en más de 140 países y más de 550.000 destinos gratuitos. Su uso también puede ser disfrutado tanto en teléfonos como tablets. Puedes hacerte de WiFi Finder sin costo alguno en la Play Store.