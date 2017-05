Snap compra una empresa relacionada con el mundo de los drones

El año pasado Snap nos sorprendía con el lanzamiento de Spectacles, unas gafas de sol con una pequeña cámara incorporada en uno de los laterales Además, también cambiaba el nombre de la empresa, que pasó a llamarse Snap Inc. (antes era conocida como Snapchat). La compañía parece seguir pensando en nuevos modelos de negocio, ya que recientemente habría comprado una compañía de drones por cerca de un millón de dólares.

Tal y como se hacen eco desde Buzzfeed, con la adquisición de Crtl Me Robotics (una pequeña tienda de drones ubicada en Venice, California) Snap podría estar ultimando los detalles para hacerse un hueco en un nuevo mercado, el de los vehículos aéreos no tripulados. Es importante tener en cuenta que Crtl Me Robotics no fabrica drones, sino que se encarga de adaptar diferentes drones para hacerlos capaces de llevar cámaras durante el vuelo.

Teniendo en cuenta lo anterior, en Snap podrían estar trabajando en una cámara específica para su uso en este tipo de vehículos, lo que supondría un campo totalmente nuevo para la compañía. Llegados a este punto es importante recordar que no se trata de la primera vez que se relaciona a Snap con los drones, y es que a principios de año ya se comentó que la compañía podría estar muy interesada en este sector. Como siempre, tendremos que esperar para ver en qué novedades están trabajando.

Fuente: BuzzFeed.