Snapchat lanza herramienta web para la creación de geofiltros personalizados

Para todas aquellas empresas que deseen disponer de sus propios geofiltros para fines promocionales, Snap ha lanzado Creative Studio, una nueva herramienta basada en la web en la que podrán crear sus propios geofiltros basándose en plantillas disponibles a través de una serie de categorías. Tan sólo deberán seleccionar una plantilla y trabajar sobre la misma, a la cual podrán cambiar una serie de elementos hasta obtener el resultado deseado.

Después tan sólo deberán seleccionar el área geográfica que desean que el propio geofiltro cubra y en base a dicho área y a los días de disponibilidad deseados, deberán pagar una cantidad de dinero para que se pueda hacer uso del nuevo geofiltro. Señalar a este respecto que esta herramienta no está disponible a nivel internacional, de modo que usuarios de mercados donde aún no esté disponible encontrarán un mensaje de que la misma no está disponible para la propia localización.



Se trata de una interesante alternativa al uso de las aplicaciones de edición gráficas, en la que los usuarios en general deberán ajustarse a una serie de pautas para que los geofiltros sean compatibles con la plataforma.

Si bien parece ir orientado expresamente a empresas, nada parece impedir que los particulares también puedan crear sus propios geofiltros para eventos específicos, ya sea una boda, un cumpleaños, una fiesta, o aquello que quieran, ya que los precios no parecen ser tan altos. Algunos usuarios ya han comentado que la herramienta es muy fácil de utilizar. Algunos otros ya ironizan con que Instagram se lo copie en cualquier momento.