Samsung pondrá mañana a la venta su nueva Gear 360 en los Estados Unidos

Samsung ha confirmado el precio y la disponibilidad de su Gear 360 de segunda generación. La nueva Gear 360 se pondrá a la venta mañana en el mercado estadounidense al precio de 229 dólares, un precio claramente inferior al precio al que se lanzó en su momento la Gear 360 original a lo largo del pasado año, que estuvo en los 350 dólares.

Además, la nueva Gear 360 es más ligera y delgada, e incluye la posibilidad de realizar emisiones de vídeo en directo y grabaciones de vídeo en 4K de resolución como novedades más destacadas.

Los interesados podrán adquirirla bien a través de tiendas físicas o bien a través de Internet en Best Buy y BestBuy.com, Amazon.com, AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon, U.S. Cellular, Samsung.com, y a través de la app ShopSamsung.



Obviamente, la nueva Gear 360 es completamente compatible con los teléfonos de gama alta lanzados en estos últimos años por Samsung, incluyendo el Galaxy S8 y el Galaxy S8+. Además, también es compatible con accesorios de terceros a través de su sistema de montaje universal e incluso también ofrece compatibilidad ampliada con equipos Windows y Mac y con teléfonos iOS, según señalan en nota de prensa.

Además, Samsung permite adquirirla por 49 dólares de forma promocional a todos aquellos que compren un Galaxy S8 o Galaxy S8+ entre el 25 de mayo y el 19 de junio, siendo posible hasta agotar existencias. Aclarar que esta promoción es sólo para los Estados Unidos.

De esta forma, todos aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las fotos y vídeos a 360º, desde Samsung lo ponen ahora mucho más fácil y además mucho más completo. Ahora sólo queda que la compañía expanda este nuevo producto a otros mercados.