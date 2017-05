Amazon podría llevar sus tiendas sin cajas, Amazon Go, al Reino Unido y Europa

Este pasado viernes, la Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido ha aprobado los eslóganes “No Line. No Checkout. (No, Seriously)” y “No Queue. No Checkout. (No, Seriously)” de Amazon, según informó Bloomberg, añadiendo que la solicitud correspondiente también está siendo revisada por el organismo equivalente de la Unión Europea.

Esto hace pensar que Amazon puede estar preparando el terreno para llevar su tienda sin cajas registradores al Reino Unido y previsiblemente también al resto de Europa. Recordemos que la tienda Amazon Go, abierta en fase de pruebas a finales del pasado año en Seattle, es caracterizada porque los usuarios, actualmente solo para empleados de Amazon, no deben hacer colas para pagar sus comprar, ya que pueden entrar y, una vez pasen el móvil por un escáner, podrán comenzar a coger cosas de los estantes y una vez salgan de la misma, todos los conceptos adquiridos les serán cobrados en sus respectivas cuentas de forma automática.



Para ello, Amazon Go combina sistemas de inteligencia artificial, multitud de sensores y una aplicación móvil. Eso sí, las marcas de tiendas comerciales tradicionales asentadas en el Reino Unido, como Tesco, Sainsburys, entre otros, aún no tienen la capacidad de ofrecer la misma experiencia de compra que disfrutan los usuarios de Amazon Go, y además, tienen que hacer frente actualmente a los bajos precios que ofrecen competidores como Aldi y Lidl.

Por el momento Amazon se ha negado a realizar comentarios al respecto. Será cuestión de tiempo que se pueda conocer más detalles de Amazon sobre la posible expansión de Amazon Go al Reino Unido y a la Unión Europea, aunque antes también debe mejorar su sistema de pagos para que no se sature en aquellas situaciones en la que haya un número mayor de usuarios simultáneos en su tienda.