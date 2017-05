5 recientes campañas de marketing online con mucho éxito en las redes

El mundo online y las redes sociales son el gran aliado de las marcas y empresas. Aprender a sacarle el máximo partido a las redes para hacer conocer el producto o servicio, es una ardua tarea que el equipo encargado de la campaña busca descifrar para implementar todo el contenido necesario e innovador con creatividad de por medio que hable por sí mismo y llegue a la mayor población posible.

Presentamos una lista con 5 de las mejores campañas de marketing online realizadas en los últimos meses. En ellas comentamos sobre qué se trata, el alcance que tuvo en las redes y el secreto del éxito.

Hijos de Premium, de Fox Premium

Los mensajes con humor negro muchas veces pueden ser una gran apuesta en las redes; y Fox Premium hizo lo suyo con “Hijos de Premium”. Se podría decir que ha sido una de las mejores ideas de la compañía. Además, a través de ella se han hecho de distinciones y premios por la creatividad y sencillez, debido a que puede expresar en un solo contenido lo adictivo e interesante de su contenido multimedia. Con más de 20 mil reproducciones en YouTube, la campaña se hizo tan viral desde sus inicios que desde hace un par de meses se encuentra igualmente en varios canales de TV; cubriendo así, más cantidad de visualizaciones y recepción de clientes.

El secreto del éxito de la campaña está indudablemente en su sencillez. Emite la información clara y da a entender un claro mensaje: lo que posiblemente podría pasar si se adquiere el servicio. Y como todo mensaje montado en la red, esta propuesta de Fox Premium también ha generado descontento en usuarios que no ven el mensaje como el más apropiado, aunque contrarrestando eso, son más los comentarios positivos que se le hacen en la red.

Open to All, de Heineken

Estrenada hace un par de semanas, la empresa cervecera holandesa Heineken revolucionó el mundo con su nueva cerveza sin alcohol (la Heineken 0.0). Para hacer viral la salida al mercado de su nuevo producto, la compañía no enfocó el vídeo promocional a un solo target, sino más bien dio paso a un amplio mercado objetivo, tratando de llegar a todos los sectores y personas de manera general; todo con el acompañamiento de un nuevo cliente: el extraterrestre.

En el vídeo publicado en su página oficial de YouTube se puede apreciar el claro objetivo de querer englobar a todos los sectores (incluyendo a personas que no consumen alcohol). Vemos a deportistas, magos, ancianos, chicos emo, exploradores; y sin dejar atrás, al extraterrestre. El toque de creatividad con el nuevo cliente le da un aspecto visual muy bueno a decir verdad.

Seguramente no ha de pasar mucho tiempo para que el producto aparezca en los comerciales de la compañía durante la UEFA Champions League.

El aroma del éxito, de Old Spice

Después el famoso “bloqueo, bloqueo” de hace un par de años, Old Spice sigue dando de qué hablar en sus mensajes para aumentar las ventas. Una de sus últimas propuestas a finales del 2016, fue la creación de un mensaje que obtuvo una amplia receptividad: “el éxito no es sólo de quién seas, sino también de cómo huelas”. Otra innovación fue que el mensaje se transmitió a través de un oso curioso que se hace de un Old Spice para alcanzar el éxito.

Después de los últimos vídeos y propuestas realizadas por la compañía, las ventas lograron aumentar más de un 30%. Por otro lado, La recepción de comentarios de usuarios hacia estas campañas en redes sociales como Instagram y Facebook, hacen que constantemente la marca lance al mercado nuevos vídeos; y parte de las ideas para el contenido nace de los mismos usuarios. Una buena técnica para mantener contacto directo con los clientes y hacer que ellos mismos colaboren a mejores ideas. También, a través del canal oficial en YouTube, los usuarios pueden transmitir los comentarios y la compañía se encargará de responder con el mejor humor a todas las inquietudes o solicitudes.

This Girl Can, de Sport England

La campaña inglesa realizada por Sport England en Facebook y YouTube, ha sido una de las mejores en cuanto al target que está destinado el mensaje: a todas las mujeres. Titulado como This Girl Can, “Esta Chica Puede” en español, el contenido que se muestra en el vídeo sirve como la motivación necesaria para que toda mujer se encuentre activa realizando ejercicio o practicando cualquier deporte. No todas son fisicoculturistas, por ello el vídeo se muestra lo más parecido a la realidad. Diferentes edades, deportes, rasgos y tallas.

En Facebook se ha creado una página para compartir publicaciones relacionadas con la motivación femenina. Gran parte de estos contenidos son compartidos por más de 20 mil personas (a veces más). La clave y secreto de la campaña se basa en el amplio público objetivo, debido a que cualquier mujer puede observar los vídeos e información para llenar su día de nuevas metas personales deportivas.

Narcos Serie, de Netflix

Como parte de la promoción a la primera temporada de Narcos, una serie que cuenta y narra la vida del reconocido narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria (más reconocido como Pablo Escobar), la compañía de entretenimiento de multimedia Netflix, logró rápidamente una captación de más de 1 millón de seguidores en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook con la campaña de la serie. Esta consistía en subir constantemente imágenes y frases relacionadas al narcotráfico. Dentro de ellas también se presentaban a los personajes con vídeos cortos.

Fue tanto el alcance y viralidad de la campaña que incluso se crearon emojis en Facebook relacionados con los personajes de la serie.

Evaluar el target de cada campaña aumenta las posibilidades de que el mismo esté propenso a viralidad, ya que nunca se sabe con antelación qué propuestas serán objeto de innumerables comentarios positivos; y por ende, mayores ventas o aumento de masa poblacional.