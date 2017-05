Amazon lanza la aplicación complementaria de Echo Look para dispositivos Android

Amazon nos sorprendió a finales del pasado mes de abril con la presentación de Echo Look, un curioso dispositivo con cámara integrada enfocado especialmente al mundo de la moda, o viéndolo desde otro ángulo, un asistente digital que asesorará a los propios usuarios en temas de moda posibilitando desde escoger entre dos conjuntos de ropa hasta el ofrecimiento de recomendaciones de ropa de moda.

Casi un mes después de su presentación, Amazon acaba de lanzar su aplicación móvil complementaria para dispositivos Android. A través de dicha aplicación, los usuarios podrán desde realizar la configuración inicial del dispositivo a las propias redes WiFi hasta la visualización de todos los conjuntos de moda de los que se disponga, cuyas imágenes estarán alojadas en la nube de Amazon, e incluso posibilitará ofrecer una vista previa en tiempo real antes de realizar las propias fotografías y vídeos.



Señalar además que al ser un dispositivo Echo, y por tanto, con integración con Alexa, los usuarios podrán usar Echo Look como lo haría también con cualquier dispositivo Echo, o sea, podrán solicitar información actual, estados de tráfico, previsión meteorológica, la reproducción de temas de música, y mucho más tan sólo con usar sus comandos de voz.

Apuntar a que Echo Look para Android no está disponible a nivel global, y que además será necesario disponer de un dispositivo Android que como mínimo ejecute Android 5.0 o superior. Aquellos que reúnan los requisitos para usar la aplicación la misma ya la tienen de forma gratuita a través de Google Play Store. Actualmente no cuenta ni con diez instalaciones realizadas dado lo reciente de su lanzamiento, que se ha producido precisamente en este mismo fin de semana.