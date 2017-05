5 razones para usar un móvil secundario

De seguro que muchos, para no decir que todos, hemos necesitado alguna vez de un móvil de segunda mano, e incluso, de cualquiera de nuestras primeras adquisiciones en el mundo de teléfonos para cualquier motivo o necesidad reciente. El uso de un móvil alternativo puede ser requerido para una que otra cosa, más que para la ardua rutina diaria de trabajo o estudio. Sin embargo, en varias de esas oportunidades podemos evidenciar lo importante que llega a ser el contar con un dispositivo de bajas especificaciones y precio.

Ya sea un móvil con sistema operativo iOS o Android, se puede disfrutar de sus amplios beneficios y bondades; sumándole a esto también la nostalgia si desempolvamos el viejo aparato que usábamos hace unos cuántos años atrás.

Traemos una pequeña lista con algunas utilidades que podríamos aprovechar de nuestros viejos teléfonos o, en tal caso, adquirir uno de los más económicos en el mercado.

Probar apps: Aunque parezca innecesario, existe un amplio porcentaje de herramientas, juegos y aplicaciones con defectos en su interior, tanto en su plataforma e inicio, como también durante la ejecución del mismo. Por ello, es recomendable hacerse de una alternativa que pruebe y aloje primero ese programa antes de que nuestro principal dispositivo lo haga.

Comodín con otra línea: Tener una SIM secundaria resulta ser muy útil cuando el dispositivo principal se queda sin saldo o datos disponibles. En ocasiones, no hace falta cancelar por otra SIM, ya que la misma del smartphone primario puede ser instalada en otro teléfono.

Batería extra: Si no contamos con un powerbank cuando salimos a la jornada diaria, seguramente y teniendo un poco de suerte nos pueda durar nuestro móvil por unas cuantas horas, todo dependiendo del uso y batería del mismo. Los móviles secundarios cumplen la función de ser requeridos en ocasiones donde necesitemos enviar un texto rápido, llamar, verificar un email, información, entre otras cosas y no contemos con carga en el principal. Simplemente no olvidéis cargar los dos dispositivos cuando te dispongáis a salir de casa durante todo el día.

Ideal para lugares peligrosos, conglomerados y de difícil acceso: ¿Cuántas veces no habéis salido de la disco y a cualquier amigo se le ha perdido su smartphone? O también ¿Has ido de excursión por la montaña o en la playa y cuando llegas a casa lo has hecho sin tu móvil? Tener un teléfono secundario puede ser la solución en momento donde se amerita un segundo dispositivo. Ya sea en lugares conglomerados, de peligro o cualquier otra anomalía que resulte extraña, sacar el plan b nos causará un pequeño respiro, pues en tal caso se vería perjudicado éste último y no el principal.

Usarlo como método de entretenimiento: Tener algunos juegos guardados serían las cerezas del pastel en momentos donde la espera, el tiempo de sobra y el tiempo se convierten en extensos.

No hace falta comprar un smartphone de gran presupuesto y características, puesto que hay que recordar que ya se cuenta con uno principal. Con que cumpla las principales funciones es suficiente, aunque esto varía de acuerdo a los gustos personales.