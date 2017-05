Ya no es necesario registrar los drones de uso no comercial con la FAA

A finales del año 2015 os hablamos acerca de la medida propuesta por la FAA (Federal Aviation Administration and Department of Transportation), una medida que obligaba a los propietarios de drones a registrar sus vehículos aéreos no tripulados aunque se tratase de dispositivos adquiridos para un uso no comercial. Aunque la medida resultó polémica en su momento, todo parece indicar que de ahora en adelante ya no será necesario registrar los drones de uso no comercial con la FAA.

Solo en los tres primeros meses de este año se registraron alrededor de 100.000 drones (haciendo un total de 770.000 registros desde que se pusiese en marcha esta iniciativa), lo que pone de manifiesto la popularidad de este tipo de dispositivos en los Estados Unidos. Tal y como se hacen eco desde Recode, un tribunal de Washington DC ha liberado a los compradores de drones de la obligación de notificar a la FAA.

Aunque en su momento molestó el hecho de obligar a los usuarios a registrar estos aparatos, la industria de los drones tampoco está celebrando que ahora no sea necesario registrarlos, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme cantidad de dispositivos de este tipo que se vende en Estados Unidos (situación en la que resulta más que conveniente llevar un registro de los aparatos y sus dueños).

Por supuesto, la FAA podría apelar la decisión, por lo que podríamos entrar en un periodo de incertidumbre y negociaciones tras el cual podríamos volver a la obligatoriedad de registrar y notificar cada compra de un dron. Como siempre, permaneceremos atentos a la evolución de la situación y os informaremos de cualquier cambio importante.

Fuente: Recode.