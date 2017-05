4 de los mejores juegos RPG de este año

Los RPG, o “juegos de rol” en español, son aquellos videojuegos en donde el jugador cumple con funciones y misiones determinadas. En él, las temáticas y objetivos pueden variar; tanto los elementos gráficos, como también las herramientas o recursos para completar con éxito las misiones y roles. Los RPG han tenido sube y baja durante los últimos años, no sólo en equipos como PC, sino también en dispositivos como PS4 y Xbox One.

Por su parte, en lo que va del 2017 se han presentado una serie de entregas que han tenido un revuelo importante, esto se debe a los buenos toques y desarrollo que obtiene el mismo. Visto de esa forma, es tanto el abanico de juegos de rol que circula en las tiendas de compras que no vemos a uno como el mejor, pero, aquí nombraremos 4 buenas entregas a tener en cuenta por si se quiere probar este importante género de juegos.

Desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment, Horizon Zero Dawn fue estrenado exclusivamente para consolas PlayStation 4 el 1 de marzo del presente año. Tras cientos de análisis de jugadores profesionales y de usuarios que se han hecho con el videojuego, se ha ubicado a Horizon Zero Dawn como una de las mejores entregas para PS4. Esa información se puede validar cuando se tiene de frente a Aloy, la protagonista de toda la aventura, en donde deberá de combatir en un mundo abierto contra bestias y animales robóticos.

En el interior del juego no hay nada malo que decir con relación a los gráficos, ya que los mismos son lo más cercano posible a la realidad: belleza a 180°, montañas, tribus olvidadas y otros detalles que hacen del juego una gran experiencia. El objetivo de Aloy es simple: proteger a su tribu nativa de los animales robóticos.

Disponible para PS4, Xbox One y PC, Torment: Tides Of Numenera tiene un claro objetivo: descubrir la importancia de una sola vida. Este RPG está desarrollado por InXile Entertainment y distribuido por Techland. Su lanzamiento se produjo el 28 de febrero del 2017. Es el sucesor de la famosa entrega Planescape: Torment, del año 1999. Su financiamiento se produjo a través de una campaña crowfunding en Kickstarter, allí se hicieron con 4.188.927 dólares en menos de 12 horas, suma que los hizo acreedores del juego con mayor recaudación en el sitio web.

El videojuego nos ubica en Numenera, una ciudad con mil millones de años en el futuro. El protagonista es más conocido como el Último Castoff, con él, se deberá avanzar en los grandiosos escenarios para lograr culminar todos los objetivos con éxito. El juego pone más importancia a la interacción entre los personajes y el mundo en general, a eso se debe que los combates y batallas pasen a un segundo plano. Todo concuerda. Si el objetivo es encontrar las respuestas de la vida y la muerte, es razonable y un tanto lógico que la mayor parte del tiempo el juego se centre en los diálogos entre el Último Castoff y los demás personajes.

La cuarta entrega de la saga Mass Effect llega con Mass Effect: Andromeda. Lanzada el 23 de marzo, el nuevo título desarrollado por Bioware y distribuido por Electronic Arts, contiene en su esencia la hostilidad del espacio (englobando todo este término), cosa que causa una gran impresión al internarse dentro de la galaxia de Andrómeda. Conducido por Ryder, el objetivo del videojuego es lograr encontrar un refugio para toda la humanidad. Para ello, será mucho más fácil lograrlo con la ayuda de buenas herramientas, naves y otros guerreros que apoyarán en la lucha contra los enemigos locales habitantes de Andrómeda.

En cuanto a las armas, objetos y naves, Mass Effect: Andromeda incorpora elementos con buenas características. Además, este RPG de acción cuenta con la ventaja de añadir un modo multijugador. En su interior también se verán escenas amorosas y nuevas misiones en relación con las entregas anteriores. El videojuego está disponible para PS4, Xbox One y PC.

Terminamos la lista con NieR: Automata. Desarrollado por PlatinumGames y distribuido por Square Enix, este RPG de acción fue estrenado en Japón el 23 de febrero del año actual, el 7 de marzo en Estados Unidos y días después en todo el mundo. Su protagonista principal es YoRHa modelo 2B, una guerrera con características de frialdad a la hora de atacar a sus enemigos. El objetivo es simple: recuperar el mundo gobernado por las máquinas y equipos mecanizados.

La selva, el desierto, las espadas, los animales y los gráficos en general, hacen a NieR: Automata un gran título y una buena opción para pasar un par de horas diarias jugando. El juego está disponible para PC y consolas PS4.