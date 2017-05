Microsoft lanza la función de enlaces expirables a usuarios de OneDrive Premium

Sin anuncio oficial de por medio, Microsoft ha lanzado la función de los enlaces expirables a los suscriptores de OneDrive Premium.

Esto permitirá que estos usuarios puedan desde ahora compartir enlaces en los que podrán programar el periodo de vigencia de los mismos para que pasado los días de disponibilidad establecidos, los enlaces dejen de funcionar, y por tanto, los medios compartidos desde dichos enlaces ya no puedan ser accesibles.

Esto no quita para que los destinatarios a los que se les ha compartido estos enlaces hayan podido tener la posibilidad de realizar las copias de los medios, aunque como bien se apunta desde Microsoft, se trata de una capa de seguridad adicional que desde la compañía lleva ahora a los usuarios de OneDrive Premium.



Señalar a este respecto que esta función es habitual en versiones de servicios enfocados al sector profesional, donde de hecho ya se encontraba disponible en OneDrive for Business, e incluso algo similar también para los usuarios de Dropbox Plus.

Básicamente, se trata de llevar a los usuarios de cuentas no profesionales de una función habitual para cuentas profesionales. A este respecto, los usuarios de OneDrive Premium son usuarios suscriptores de Office 365 en sus modalidades Home o Personal.

En ningún caso estará disponible para los usuarios que hayan optado sólo por los planes de alojamiento de OneDrive, quienes no tendrán acceso a esta función aunque en un futuro quién sabe si Microsoft llega a extenderla a ellos también.