Telegram ya permite realizar pagos por bots y crear videomensajes

La nueva versión de Telegram viene cargada de novedades, entre ellas los esperados pagos por bots.

Con la versión 4.0 los bots podrán aceptar pagos de los usuarios en cualquier parte del mundo, abriendo un mundo de posibilidades para los desarrolladores.

Podemos probar la dinámica que se propone con este sistema utilizando el bot @Shopbot, solo tenemos que iniciar el proceso con /invoice, y el bot nos promocionará una “maquina del tiempo”, con el botón de pago al final del mensaje, como vemos en la imagen:

Si deseamos realizar la compra solo debemos ingresar los datos que nos solicitan (dirección, ciudad, forma de envío, número de tarjeta, etc), y listo. Un detalle que aclara el equipo de Telegram, es que ellos solo son un medio para que funcione este sistema, pero no procesan los pagos, no almacenan los datos y no reciben ningún tipo de comisión.



Otras de las novedades que encontraremos son los videomensajes. Para crearlos solo tenemos que sostener el icono del micrófono hasta estar en modo cámara y mantenerlo hasta que grabemos el mensaje. Y si preferimos tener más libertad de movimiento, podemos usar el modo manos libres .

Y como bonus a esta nueva función, lanzan Telesco.pe, donde encontraremos los videomensajes de canales públicos, ya que se les asignará una URL. Y por último, se potencia la plataforma de vista rápida, que según el equipo de Telegram, en breve soportará miles de sitios web.

Una serie de interesantes novedades que podremos disfrutar en esta nueva actualización de Telegram.