Youtube Go, la versión de Youtube que nos permitirá bajar los vídeos

En algunos países, como en India, ya se permite a los usuarios bajar vídeos de Youtbe para verlos posteriormente sin necesidad de conexión a Internet, algo que tiene sentido donde las personas no tienen buena conexión de dados, o donde es extremadamente cara.

Ahora Google lanza YouTube Go, una nueva versión de la plataforma de vídeo que permite a los usuarios exactamente so: ahorrar datos al ofrecr la posibilidad de bajar conteindo cuando hay WiFi y disfrutarlo después.

En la charla Google I/O se ha podido ver una demostración, aunque de momento solo estará disponible en los terminales con Android Go, el android para teléfonos de gama baja que hemos comentado hace unas horas.

Youtube Go será capaz de saber cuántos datos consume cada vídeo, y elegirá la calidad en función de esa información, siempre con la opción de descargar los vídeos para ver sin conexión. No es la primera app que hace algo parecido, de hecho Netflix ya presentó un sistema semejante hace varios meses.

Android Go y Youtube Go son así dos opciones pensadas para mercados emergentes, aunque es posible que poco a poco, igual que ocurrió con Facebook Lite, amplíe sus brazos para alcanzar a los que, viviendo en el “primer mundo”, no quieren o no pueden pagar una conexión de alta velocidad.