Google nos dirá lo que estamos enfocando con la cámara del móvil

La inteligencia del asistente de Google aumentará bastante, llegando incluso a la cámara de los dispositivos android.

Lo ha informado la compañía en la I/O de este año, donde el CEO, Sundar Pichai, anunció que el asistente pronto será capaz de analizar lo que una cámara de teléfono inteligente apunta y proporcionar contenido relevante.

La idea de este sistema, Google Lens, es que en un futuro próximo podamos enfocar a una planta y obtener datos sobre su especie, o que apuntemos a un cartel de una película y ofrezca comprar entradas para ver la película.

Google Goggles ya hace algo semejante desde hace muchos años, pero con los sistemas de inteligencia artificial es posible ampliar su exactitud, y si lo tenemos incluido en el propio Google assistant, será una función nativa en android, sin necesidad de que tengamos que bajar aplicaciones extra.

