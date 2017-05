Android Go, una versión de android para móviles más baratos

En la charla que Google ha dado hoy ha presentado una versión de su sistema operativo especialmente diseñada para terminales más baratos, un android al que han bautizado como Android Go.

La idea es ofrecer la posibilidad de instalar apps optimizadas, que no consuman muchos datos y no acaben con los recursos del dispositivo. La idea es que funcione bien en un móvil con menos de 1 GB de RAM, aunque aún falta bastante para que lo veamos en funcionamiento: quieren tener una primera experiencia piloto en 2018.

Una vez esté demostrado su funcionamiento, Android Go funcionará en diferentes dispositivos de varios fabricantes, aunque no han comentado si será posible instalarlo desde cero en nuestro dispositivo ya existente (algo que seguramente sí será posible si lo tenemos rooteado).

La primera versión de Android Go funcionará con dispositivos sencillos que ya funcionan con Android O, y quieren garantizar que accedan a apps “esenciales”, como Chrome, Gboard y Youtube Go, versiones especiales que no consuman más datos de los esperados.

La versión de Google Play Store estará completa, pero destacarán las apps especialmente diseñadas para este sistema operativo, por lo que seguramente no dejará instalar nada que represente una amenaza al objetivo del SO: rendimiento con bajos recursos.

Seguramente veremos varios móviles nuevos de bajo precio en el futuro adaptados a esta nueva realidad, lo que es una buena noticia en los mercados emergentes.