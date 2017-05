Motorola lanza su nuevo Moto C, por menos de 100 euros

Lenovo, a través de su subsidiaria, Motorola Mobility, ha presentado dos nuevos móviles para todos los bolsillos.

Hablamos del Moto C y del Moto C Plus, dos dispositivos realmente baratos que se han enfocado en mejorar la duración de la batería, el rendimiento y la velocidad de navegación.

El Moto C cuenta con trasera micro-texturizada y varios colores disponibles: cereza metalizado, dorado y negro. Su batería es de 2350 mAh, y tiene un procesador quad-core y posibilidad de navegar a 4G, algo poco común en un móvil de solo 99 euros en la versión de 16GB de memoria interna.

La cámara trasera es de 5MP, pero cuenta con flash LED. La frontal es de solo 2MP, con flash propio, para los selfies.

Por otro lado tenemos al Moto C Plus, con batería de 4000 mAh que garantiza hasta 30 horas de duración con una sola carga (dependerá del uso que le demos, claro). Tiene Dual-SIM, opción para conectar tarjeta microSD, cámara frontal de 2MP con luz selfie y cámara trasera de 8MP y flash LED. Este móvil tiene una RAM de 2GB y 16GB de memoria interna, y su precio será de 129€.

Moto C y Moto C Plus estarán disponibles a partir de junio, por lo que si estáis buscando algo con buena relación entre coste y beneficio, esperad unas pocas semanas.