Hackers aseguran haber robado una película a Disney, y piden rescate

Bob Iger, CEO de Disney anunció hoy que la compañía está siendo chantajeada por un grupo de hackers que aseguran haber robado una sus próximas películas a estrenar.

Tal como han hecho en otras oportunidades, exigen que paguen un gran monto de bitcoins, o de lo contrario expondrán el contenido. Según mencionan en HR, los hackers comenzarán publicando 5 minutos de la película, y luego fragmentos de 20 minutos si Disney no hace caso a sus exigencias.

Según el CEO de la compañía, la postura de Disney es clara, no van a pagar la suma que los hackers han pedido, y han dejado el asunto en manos del FBI y otras autoridades pertinentes. No han dado más detalles al respecto, no han revelado la suma que los hackers piden, ni la película en cuestión.



Las próximas películas de Disney a estrenarse son Piratas del Caribe 5 (26 de mayo), Cars 3 (13 de julio), y casi a fin de año The Last Jedi. En vista de este calendario de estrenos y según menciona Deadline, sus fuentes han confirmado que la nueva de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar es la película que los hackers tienen en su poder, y que podrían publicar en su totalidad antes del estreno.