Los anuncios en los asistentes virtuales

Los asistentes inteligentes están de moda, y la tendencia no parará de crecer nunca, ya que el reconocimiento de voz y las respuestas inmediatas permiten que cualquier persona disfrute de servicios y de información sin necesidad de estar delante de un móvil o de un ordenador.

El Echo de Amazon, o el propio asistente de Google Home, permite que tengamos un dispositivo elegantemente diseñado en nuestra casa, atento a las órdenes que le demos, conectado a Internet y listo para informarnos sobre el clima, las noticias o cualquier otro asunto que comentemos. Podemos pedir que nos diga las tareas del día, como si estuviéramos en un episodio de Black Mirror, o que ponga la música activando aplicaciones predefinidas.

El problema es que accede a la información de Internet y no ofrece publicidad, por lo que a largo plazo generará un agujero difícil de cubrir: ¿cómo ganarán dinero los que generan la información si los asistentes de voz la dan completamente gratis?.

Aunque hay diversos tipos de soluciones que podrían analizarse, una de ellas está comenzando a asomarse por la esquina: anuncios de voz en los asistentes.

Eso es en lo que están trabajando desde VoiceLabs, una empresa que ha anunciado una nueva plataforma llamada Mensajes patrocinados, que permitirá a los desarrolladores rentabilizar sus aplicaciones en Amazon Echo mediante la inserción de anuncios al inicio y al final de las conversaciones. Algo que en un futuro podría sonar así:

- Alexa, ¿lloverá hoy?

– No, no lloverá, así que no olvides el protector solar. Por cierto, hay un descuento de un 15% en la tienda “protectores agresivos Ltda”, ¿quieres que compre uno?, llega en 15 minutos.

Los mensajes patrocinados tienen entre 6 y 15 segundos de duración y se posicionan al principio y al final de las interacciones para ofrecer ofertas, descuentos y promociones de todo tipo.

Un podcast deportivo vía Alexa puede, por ejemplo, ofrecer asociarse con ESPN, uno de los primeros clientes de este servicio, aunque es Amazon quien define las directrices sobre cómo y cuándo un desarrollador puede integrar anuncios. De momento el anuncio no puede usar la voz de Alexa.

VoiceLabs dice que los anuncios interactivos ya están en producción, aunque de momento solo en Estados Unidos.