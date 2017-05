Fall Creators será la siguiente gran actualización de Windows 10

Segundo día de la Build 2017, la conferencia para desarrolladores que Microsoft está celebrando estos días, del 10 al 12 de mayo, en Seattle. Entre las novedades anunciadas tenemos algunos avances de lo que será la próxima gran actualización de Windows 10, llamada Fall Creators, además del lanzamiento de Fluent Design, las nuevas directrices de diseño de aplicaciones para Windows 10, la cual abarca muchos más ámbitos que Material Design, de Google.

En lo que respecta a la próxima gran actualización de Windows 10, de momento no hay fecha exacta para su lanzamiento pero dado que las actualizaciones comenzarán a ir produciéndose de manera semestral, de modo que cada año dispondrá de dos actualizaciones importantes, es bastante probable que la misma llegue en algún momento de este próximo mes de septiembre. Además, dada la similitud del nombre con la reciente actualización de Windows 10, todo hace pensar que traerá menos características y novedades que la actualización actual, llevada a cabo a principios de año.



Es probable que esta actualización se enfoque más en las mejoras de las características existentes y corrección de errores que en la introducción de nuevas características, aún así se puede abrir la posibilidad a que ya cuente con soporte para Fluent Design, del cual os hablaremos más abajo, además de aprovechar algunas otras características y lanzamientos que se están produciendo durante estos días en su conferencia, pudiendo integrar la lista de novedades una mejor integración con OneDrive, la ampliación del soporte para Microsoft Graph para manejarse mejor entre diferentes dispositivos, la disponibilidad de un portapapeles basado en la nube para usar en múltiples dispositivos, entre otros aspectos.

Tendrá, eso sí, una función llamada “Timeline” (linea de tiempo), que nos permitirá verificar en lo que hemos estado trabajando en el pasado, con opción de reanudar cualquier trabajo con un simple click. Lo presenta microsoft con este vídeo:

Introducing Timeline. Easily jump back in time to continue where you left off. #Windows10 #MSBuild pic.twitter.com/e3gxhXnp6W

— Windows (@Windows) 11 de mayo de 2017