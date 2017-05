Facebook, contra las noticias falsas de cara a las elecciones generales del Reino Unido

Nuevas elecciones generales a la vista, precisamente las elecciones generales del Reino Unido, que se celebrarán justo dentro de un mes, y Facebook ya se pone a trabajar para evitar que su plataforma sea usada para la propagación de noticias falsas, en las que habitualmente se usan cuentas falsas. A este respecto, Facebook ha señalado a la BBC que ya ha procedido a eliminar “decenas de miles” de cuentas falsas.

Para ello, se está fijando en las publicaciones repetidas del mismo contenido así como a los aumentos de la actividad de mensajería de las cuentas. De esta manera, están tratando de identificar aquellas cuentas falsas incluso aquellas que podrían ser de difícil detección.

Obviamente, también tienen en cuenta otros indicadores para la detección de cuentas falsas en base a los patrones de las actividades que se produzcan en las mismas. En ningún caso se han evaluado los contenidos mismos.



Además, la propia plataforma está contratando espacios publicitarios en periódicos de tirada nacional en la que advierte a los usuarios de hasta diez maneras en las que pueden detectar si una información compartida es falsa.

Precisamente, estos anuncios aparecerán en The Times, The Guardian y The Daily Telegraph. Además, no es la primera vez que Facebook recurre a los anuncios en medios tradicionales, ya que ya hizo lo mismo para las pasadas elecciones francesas.

De esta manera, Facebook trata de evitar que desde su plataforma se ejerza influencia en los electores mediante las noticias engañosas, sesgadas o directamente falsas que sólo buscan alterar la voluntad de los mismos a la hora de depositar su voto en las urnas.