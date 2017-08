5 dispositivos electrónicos para Domotizar la cocina

En varios de los mayores eventos tecnológicos del mundo se ha podido observar el gran número de dispositivos electrónicos que salen a la luz pública con el objetivo de brillar. No todos consiguen el éxito, esto puede deberse a muchos factores: alto costo, mecanismo a media máquina, o simplemente que no llaman la chispa y atención del público. Contrarrestando lo anterior, son cientos los equipos que afortunadamente sí logran su principal objetivo: ser el foco de atención de clientes para poder ser adquirido.

La competencia existente en el mundo de la domótica se puede apreciar día a día. Y no es para menos, pues todas las empresas quieren competir para hacerse de un puesto en el top de los grandes desarrolladores.

Internándonos en la cocina y el arte culinario, actualmente se puede observar una buena cantidad de dispositivos y gadgets que hacen de la rutina de cocinar una tarea más fácil. Su uso, mantenimiento y hasta precio, serían 3 de las principales características que hacen de ellos una opción interesante al momento de elegir qué equipo comprar. Cada uno está destinado para un público en específico.

Apodada como la primera plataforma de nutrición inteligente del mundo, el plato Smart Plate TopView es un gadget que se puede conectar con el teléfono a través de la aplicación para arrojar datos alimenticios de todo tipo. Gracias a la inteligencia artificial, el Smart Plate puede analizar hasta 3 tipos de comida separadas. Algunas de sus características y funciones son:

Analiza las porciones de la comida.

Emite datos relacionados con las calorías, hidratos de carbono, grasas, azúcar, sodio, fibra y otros nutrientes que se consumen.

Puede detectar más de 1000 alimentos de forma precisa.

Escanea más de 400.000 productos alimenticios.

Permite establecer metas en relación con el control de peso, hidratación y raciones de las porciones que se van a consumir, todo esto con la ayuda de cualquier programa dietético que se encuentra disponible dentro de la app.

Con más de 600 menús de restaurantes, el Smart Plate puede agregar un plato diario todos los días.

Disponible en tres colores: negro, blanco y purpura.

El Smart Plate TopView ostenta un precio de 79 dólares. Se puede adquirir en Indiegogo.

Presentada hace poco más de dos años en Kickstarter, la PancakeBot es una impresora 3D que puede plasmar cualquier figura y diseño para adoptar la masa perfecta de pancakes. Cuenta con una plancha externa para imprimir los diseños. Aquí están algunas de sus características y funcionabilidad:

Para obtener el Hot Cake deseado, basta con guardar los diseños en una tarjeta SD e instalar la misma dentro de la PancakeBot.

Se pueden explorar nuevos diseños a través de la comunidad en línea.

Dos colores disponibles: Rojo y negro.

Disponible en dos versiones: PancakeBot y PancakeBot 2.0.

Cuenta con una botella para alojar el líquido, aunque se pueden comprar el juego de 4 botellas.

La PancakeBot está disponible en su sitio web por un precio de 299 dólares.

Destinado para aquellos que buscan una compañía que ordene, planifique e incluso converse a la hora de preparar el almuerzo o cualquier comida. El Hello Egg es un gadget pequeño que puede cumplir una gran variedad de funciones, tanto dentro como fuera de la cocina. Entre algunas de sus tantas especificaciones y funciones encontramos:

Sus dimensiones son: 7.8 pulgadas de alto x 5.8 pulgadas de diámetro x 5.5 pulgadas de visualización x 2.9 libras de peso.

Puede planear la rutina semanal de las comidas de acuerdo a las preferencias y exigencias del usuario.

Organiza la lista de productos por comprar en el supermercado y notifica si hace falta algún rubro.

A través de su pantalla puede enseñar tutoriales de cocina paso a paso, e incluso, mantener contacto visual y comunicacional con el usuario mientras se prepara la comida.

Permite producir contenido Streaming.

El usuario puede navegar mediante comandos de voz.

Responde preguntas relacionadas con la cocina, todo gracias a la inteligencia artificial.

Brinda datos relacionados con el tiempo meteorológico y ofrece la opción de temporizadores por voz.

El Hello Egg aún no está disponible, aunque podéis dejar tu email en la página para recibir información con relación a su salida. Aún no surgen detalles fiables en relación a su precio estimado.

El público objetivo que querrá hacerse de uno de estos dispositivos son sencillamente los amantes del chocolate. Se trata de una impresora que puede producir chocolate, ya sea en 2D, 2.5D y también cuenta con la función de impresión en 3D. La precisión con la que está diseñada la impresora le permite producir figuras con estupendos detalles visuales en cuestión de minutos. Sus características más importantes son:

Puede producir figuras en 2D con unas dimensiones de hasta 18 cm x 18 cm como máximo.

Impresión en 3D con una altura máxima de 4 cm.

Cuenta con una pantalla táctil LCD de 5 pulgadas y un puerto USB para transferir los datos de las figuras en códigos G.

Puede imprimir más objetos como papel de decoración de chocolate, platos, galletas, entre otros productos relacionados con el rubro.

Integra una jeringa de 30 ml de metal recargable con una boquilla de 0,8 mm que puede retirarse para su mantenimiento.

Su marco está diseñado de aluminio y adquiere en total un peso de 18 kg.

Para solicitar y adquirir mayor información con relación al envío y costo de la Choc Create V2.0 Plus, se deberá de acceder a su página web, allí saldrán mayores instrucciones e incluso información sobre los formularios y datos solicitados.

Terminamos la lista con la tostadora conectada. Diseñada por Griffin Technology y presentada en la última edición del CES, la Connecter Toaster no es cualquier tostadora común, debido a que cuenta con Bluetooth y una aplicación para Smartphones con la que, de forma sencilla, podrá sacar el pan tostado perfecto y como le guste al usuario. Sin tener muchos detalles, su uso es simple: saca el pan tostado de acuerdo al gusto y preferencia del usuario. Además, guarda los datos de tiempo para producir más panes iguales y al punto preciso que el usuario desea.

La Connecter Toaster comenzará a comercializarse entre la primavera y verano del presente año. Su precio de venta será de 99.99 dólares.