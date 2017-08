4 aplicaciones para encontrar pareja

Encontrar a nuestra media naranja en la mayoría de los casos puede ser una de las cosas más difíciles en nuestra vida diaria. Hay quienes aseguran que no necesitan de una media fruta para sentirse feliz y amado, sino que requieren de una naranja completa para llevar una estabilidad en todos los sentidos. Otros, simplemente se conforman con llevar una vida sin estrés ni problemas sentimentales; Para ello, recurren a encuentros casuales y en el mayor de los casos esporádicos, algo sencillo de encontrar en sitios como amigae.com y semejantes.

Ya sea para ligar o para encontrar una pareja estable, indicamos hoy estas 4 herramientas que integran en su diseño mecanismos y plataformas ideales para personas que desean tanto una relación fija, como también para aquellos que no se complican la vida en encontrar a su amor. De esa manera, podrías tener a tu pareja con un solo click para comenzar a entablar una conversación en cuestión de minutos.

Probablemente una de las aplicaciones gratuitas para ligar más utilizadas de la actualidad. Tinder es tan fácil y práctica que no hay mucho que explicar con relación a su mecanismo. Lo único que se deberá de hacer es deslizar a la izquierda el perfil del usuario que no le interese y a la derecha las que lograron causar vuestra impresión. Después, si la persona a la que se le dio me gusta también causa interés en hablar y os devuelve el like, la plataforma automáticamente creará un chat para la conversación entre ambas personas.

A través de la geolocalización, esta aplicación ofrece la opción de buscar a usuarios que estén a unos cuantos kilómetros a la redonda; ya sean 5, 10, 20, 50, 100, etcétera. Entre algunas de sus novedades se encuentra la búsqueda de intereses musicales entre ambas personas, esto gracias a Spotify. También, permite a hombres y mujeres conversar sin mostrar toda su información o perfil, todo esto ajustable en la plataforma.

Tinder: Android | iOS

En segundo lugar ubicamos a MeetMe. También descargable sin costo alguno, esta aplicación igualmente adopta el mecanismo de geolocalización para buscar personas que gocen y cuenten con los mismos intereses y gustos en común. Todo hombre o mujer mayor de 17 años podrá disfrutar y conocer personas que se encuentren cerca de su ubicación. Se puede conectar con Facebook para importar las fotografías e información de mayor relevancia e interés.

MeetMe: Android | iOS | Windows 10

Si te has cruzado en la esquina de la calle con alguna persona y deseas devolver unos segundos para hablarle, con Happn podrás hacerlo desde la comodidad de tu dispositivo móvil. Perfecto para aquellos que cruzan miradas a mitad de calle y sienten un pequeño feeling. Happn permite conocer el nombre y perfil del usuario que te has encontrado en cualquier sector de la ciudad. Visualiza el número de veces que se han cruzado, la hora y lugar exacto.

La aplicación mostrará el perfil del usuario que ha dado like a vuestras fotos, si hay un gusto mutuo, Happn establecerá un chat para iniciar la conversación. Se puede conectar con Facebook. También disponible de forma gratuita.

Happn: Android | iOS | Windows Phone

Terminamos la lista con Badoo: la cereza faltante del pastel. Se podría decir que Badoo es la aplicación para ligar más vieja de todos los tiempos, el peso pesado de las apps para encontrar pareja. Los inicios de Badoo comenzaron en los computadores mediante su sitio web. Después, al ver la gran cantidad de usuarios que se beneficiaban y encontraban su pareja ideal a través de la plataforma, fue que se implementó su uso en dispositivos móviles. Su uso es simple: aporta la información, gustos, rutinas y todo lo que sea importante en vuestra vida para conseguir usuarios con gustos similares.

Mientras más información en relación con intereses y gustos personales se monten en el perfil, será más sencillo encontrar una pareja o amistad. Igualmente, arroja los perfiles de usuarios que estén en cortas distancias de vuestra ubicación. Más de 300 millones de usuarios han utilizado Badoo sin coste alguno, un número significante que imparte relevancia en su cátedra.

Badoo: Android | iOS | Windows Phone

Si por alguna u otra razón os ha resultado difícil encontrar la pareja ideal, o por otro lado, si por cualquier circunstancia ha salido fallido el intento de ligar sin compromiso alguno, estamos completamente seguros que cualquiera de estas aplicaciones terminarán con la mala racha en cuestiones sentimentales.