Una extensión que oscurece los sitios web que visitamos para evitar la fatiga ocular

Si trabajáis muchas horas frente a la pantalla del ordenador es probable que en más de una ocasión hayáis sentido lo que se denomina fatiga ocular, una molestia causada por fijar la vista de manera prolongada. Además, aquellos usuarios que permanecen frente a la pantalla en horario nocturno también suelen aquejarse de molestias. Para este tipo de situaciones os recomendamos una extensión que oscurece los sitios web que visitamos.

En general, el funcionamiento de “Shade for your eyes” es de lo más simple e intuitivo. De hecho, solo tenemos que descargar la extensión de forma gratuita y ya podremos empezar a disfrutar de sus ventajas. Una de ellas es que no se limita a invertir los colores ni a cambiar el color blanco por negro. En lugar de ello, la extensión nos permite ajustar con exactitud el nivel de oscuridad que queremos en la página que estemos visitando mediante un slide que aparecerá en la esquina superior derecha del navegador.

Sin duda, se trata de una extensión de lo más interesante para todos aquellos que pasamos la mayor parte del día trabajando frente a una pantalla. Además, es de especial utilidad si también trabajáis por la noche. Podéis descargar la extensión de forma gratuita a través del siguiente enlace a la Chrome Web Store.