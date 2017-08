HTML Editor, una web para crear contenido en HTML con un editor visual

No es la primera vez que os hablamos acerca de herramientas relacionadas con el mundo del desarrollo web. De hecho, con frecuencia os recomendamos diferentes recursos de utilidad para todos aquellos que estáis aprendiendo a programar en HTML y CSS. En esta ocasión nos ha parecido interesante destacar HTML Editor, una web que nos permite crear contenido en HTML con un editor de lo más visual.

En concreto, se trata de un editor basado en el formato WYSIWYG, un acrónimo de What You See Is What You Get (lo que ves es lo que obtienes, en español). Tal y como podéis ver en la captura de pantalla que os mostramos al inicio de este artículo, la interfaz de la web está dividida en dos secciones: la de la izquierda nos usar el editor online y dar formato al texto y a las imágenes, mientras que en la sección de la derecha veremos aparecer el código HTML correspondiente.

Una de las ventajas de la web es su completo panel de herramientas, desde donde tenemos la posibilidad de insertar todo tipo de contenido multimedia, añadir tablas, mostrar los caracteres invisibles o añadir tablas de contenido, entre otras opciones. Además, también tenemos un contador de caracteres situado en la esquina inferior derecha de la sección de edición.

Llegados a este punto no podemos negar la utilidad de HTML Editor. Si os ha llamado la atención, os recomendamos que le echéis un vistazo a través del siguiente enlace a la web oficial del proyecto.