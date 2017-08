7 de los mejores juegos de puzzles para iOS y Android

Entre tantos tipos de juegos que se encuentran y siguen haciéndose conocer en la actualidad, los de puzzles en particular, suelen ser aquellas entregas que más sacan la inteligencia y agilidad de nuestra mente. Existen un gran número de títulos de puzzles que resaltan entre los comunes, eso, es la razón principal de este post: enseñar algunos de los mejores juegos que se encuentran para su descarga en dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

Probablemente hayas jugado algunas de estas entregas, pero si no lo has hecho, aquí te las enseñamos para que te pases por la tienda de aplicaciones y las bajes. Lo que sí tenemos que acotar es que cuidado y te haces adictivo a cualquiera de estos juegos, pues sus mecanismos y objetivos pueden volver a cualquiera en amante fiel de su título.

Comenzamos la lista con Bleck. Este es un juego que ostenta varios premios, y no es para menos, pues su jugabilidad y gráficos son tan sencillos como complejos. ¿El objetivo? Evitar tocar el color negro, para ello lo único que hay que hacer es dibujar una línea que pueda tocar todos los círculos de colores, siempre evitando tocar el color negro.

En el juego no existen rutinas de movimientos, ya que sus 80 niveles pueden ser completados cada uno con una gran cantidad de desplazamientos. Cuesta 2,99 euros y es compatible con iOS y Android.

Actualmente, Monument Valley figura como uno de los mejores juegos de puzzles que une los gráficos con gran sistema de jugabilidad. Deberás de girar y arrastrar las estructuras para lograr darle una guía a la princesa silenciosa a través de geometrías y bases tridimensionales minimalistas imposibles.

Se irá avanzando en el juego conforme se vayan descubriendo los senderos e ilusiones ópticas ocultas, todo esto evitando toparse con los hombres cuervo. Ofrece 15 niveles por 2,99 euros. Adicional a esto, podrán ser añadidos 8 niveles cancelando 1,79 euros. Disponible para Android e iOS.

En tercer lugar ubicamos a Mekorama. Este juego ostenta muy buenos comentarios en las plataformas de compras App Store y Google Play, puesto que su desarrollo es sencillo y cautivador a la vez. Se piensa que por ser gratis no puede cumplir con todas las de la norma para posicionarse como uno de los mejores juegos de puzzles gratuitos. Mekorama cuenta con 50 dioramas. Una vez allí, deberás de proporcionar los movimientos correctos para que el pequeño robot pueda llegar a su casa.

Otra de las características relevantes que ofrece este juego, es que cada usuario puede hacerse de bloques de construcción para crear su propio nivel, un detalle que sorprende y llama la atención. Además, permite que el usuario pague el monto que desee, otro punto positivo. Puedes bajarte Mekorama de forma gratuita en Google Play y Play Store.

Para mayores de 13 años, LIMBO es una entrega con grandiosos gráficos, sonidos y forma de juego. El objetivo dentro del juego es simple: recorrer los diferentes escenarios con el personaje para lograr encontrar a su hermana perdida. Este título es una entrega muy minimalista pero con grandes capacidades y elementos visuales, pues su tonalidad a blanco y negro crea un ambiente oscuro y tenebroso. Ideal para jugarlo junto con los audífonos puestos.

LIMBO ha sido galardonado con más de 100 reconocimientos y premios, eso le ha hecho para expandir su carta de oferta a dispositivos como la PlayStation 4, PlayStation Vita, PC por medio de Steam, Xbox One y otras plataformas. Está disponible para iOS y Android por 4,80 y 4,99 dólares respectivamente. También ofrecen un demo gratuito.

Con tres entregas, y viniendo una más en camino para finales del presente año, The Room pinta como uno de los mejores títulos de puzzles distribuidos en partes de la actualidad. Su historia comienza desde el primer juego y prosigue con los demás, razón por la que se recomienda adquirir y jugar desde la primera parte. Los niveles se centran en descifrar los acertijos y rompecabezas internados en las cajas de cada habitación. A medida en que se va avanzando en su interior, el juego adopta mayor misterio y dificultad en cada nivel.

La primera entrega está disponible por 0,99 euros, la segunda a un precio de 2,99 euros y la tercera parte se puede adquirir por 4,99 euros. Aquí lo tienes para iOS y Android.

En sexto lugar, de los creadores de Lara Croft Go y Deus Ex Go, Hitman Go une la estrategia por turnos con la arquitectura plasmada en maquetas a la perfección. A través de estas cuadrículas, el Agente 47 deberá trasladarse con la mayor cautela posible, evitando de esta manera la mirada y reacción de sus enemigos.

Hitman Go ofrece una amplia cantidad de elementos visuales para que la experiencia en el mismo sea cautivadora y atrayente. El Agente 47 cuenta con distracciones, rifles de francotirador, escondites, disfraces y también con varias opciones en su movilidad para pasar cada nivel (tanto estratégica como salvajemente). Puedes descargarlo en la App Store por 4,99 euros y en Google Play por 0,99 euros.

Terminamos la lista con Blendoku 2: el juego de puzzles para los amantes de los colores. Esta entrega tiene todas las características para despertar el interés de aquellos que tienen cierta fascinación (y también los que no la tienen) por la gran cantidad de paletas de colores que existen. Las tonalidades que se encuentran dentro del juego fueron creadas a mano con la finalidad de entretener a los usuarios al mismo momento en que se vaya aprendiendo la teoría de los colores.

Mejorando algunos detalles de la entrega anterior, Blendoku 2 permite a los jugadores ordenar y ubicar los colores de acuerdo a la tonalidad, siempre implementando la teoría de los colores. Adquiere 500 niveles, modo multijugador, un nuevo modo de pinturas, función de zoom para una mejor visión de acercamiento, opción para compartir el progreso, entre otros detalles. Puedes descargarse de forma gratuita para Android e iOS.