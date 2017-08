Identifica la avería de tu coche con este archivo de sonidos de vehículos con problemas

Si alguna vez habéis tenido un problema con el coche sabréis que puede llegar a ser frustante no saber qué sucede exactamente. Por esta razón os recomendamos una web con un completo archivo de sonidos de vehículos que puede ser de gran utilidad a la hora de diagnosticar un problema con nuestro coche antes de tener que llevarlo al mecánico.

Se trata de My Car Makes Noise (mi coche hace ruido, en inglés), una web que destaca principalmente por un funcionamiento de lo más simple e intuitivo. Nada más acceder al enlace que os indicamos al final del artículo encontraréis varias categorías donde se ordenan los diferentes sonidos, como Under the Hood (bajo el capó) o Outside the car (fuera del coche), entre otras. Una vez dentro de la categoría que más os interese veréis aparecer diferentes grabaciones, como el sonido de una batería defectuosa o el ruido generado al intentar arrancar sin gasolina.

Para escuchar los diferentes sonidos solo tenéis que hacer clic en el botón de reproducción, por lo que podéis escucharlos tantas veces como sea necesario. Llegados a este punto no podemos negar la utilidad del proyecto, que cuenta con montones de ruidos de averias recopilados. Si os ha llamado la atención os recomendamos que le echéis un vistazo a través del siguiente enlace a la web de My Car Makes Noise.