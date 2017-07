10 excelentes alternativas gratuitas al Photoshop

Aunque no todas sean aplicaciones web, como las comentadas en la categoría de editores de imagen online, aquí os dejo una lista de excelentes opciones que podéis utilizar si no podéis pagar los tremendos precios de programas tan conocidos como el Photoshop.

1 – Gimp



Una de las alternativas más conocidas, extremadamente potente y con una versión, gimpshop, que facilita el uso a los que están acostumbrados a Photoshop.



2 – Krita



Ganadora del Akademy Award for Best Application en 2006, Krita forma parte del paquete Koffice de Linux. No tan potente como GIMP, todo sea dicho de paso.



3 – Paint.NET



Un super MSPaint para Windows que ha crecido muchísimo en los últimos años.



4 – ChocoFlop



Diseñado para Mac, rápido y, por desgracia, con los días contados en su versión gratuita. Desde 2009 no actualizan la versión, pero aún está disponible para bajarse.



5 – CinePaint



Sin versión estable para Windows, empezó como editor de vídeos. Ahora es un potente editor de imágenes capaz de trabajar con colores de hasta 32 bits.



6 – Pixia



Creado para dibujar Manga es ahora una aplicación bastante conocida en ambiente Windows. Poco intuitiva, con muchos tutoriales en inglés.



7 – Pixen



Creado para Mac y especializado en la creación de animaciones.



8 – PicNik



Uno de los mejores editores online de los que ya he comentado en la categoría de Edición de Imágenes. Se integró en Google Plus hace varios meses. Actualmente picmonkey.com se considera su sucesor.



9 – Splashup



Editor Online con una estética MUY parecida a la del photoshop.



10 – Adobe Photoshop express



Apuesta web de la propia Adobe, con funcionalidades para compartir fotos. Bastante limitado aún en cuando a funcionalidades se refiere.

Actualizando:

Mientras unas de las opciones dejaron de actualizarse, otras siguen naciendo. Aún siendo difícil competir con Gimp, aquí os dejamos una indicación de uno de nuestros lectores, Blas Pi:

Edición básica de imágenes, con opciones para alterar contrastes, colores, tonos, etc. La ventaja de esta herramienta es la posibilidad de visualizar y trabajar con cientos de fotos en un mismo panel, siendo ideal para fotógrafos que gestionan miles de fotos de diversas fuentes. Está disponible para Linux y Mac.